Готов ли Monobank к продаже

О переговорах с неназванными инвесторами Forbes рассказал Сергей Попенко, глава наблюдательного совета Универсал Банка, на банковской лицензии которого работает M onobank.

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Инвесторы к нам приходили, вы читали прессу… Были интенсивные переговоры. Наша сторона еще не готова к транзакции. Это был интерес, приведший к нашим размышлениям. Но наша готовность была недостаточной,

– рассказал Попенко.

По словам соучредителя M onobank Олега Гороховского, партнеры не смогли договориться между собой. Он считает, что одним из дальнейших сценариев может стать продажа части monobank через Special-purpose acquisition company (SPAC) или IPO в горизонте трех лет.

Обратите внимание! Источник, близкий к владельцам LetterOne, не подтвердил и не опроверг эту информацию.

Сколько стоит Monobank

Напомним, что ранее в августе Олег Гороховский уже заявлял, что проект стоит более одного миллиарда долларов и не продается. Попенко считает такую ​​оценку обоснованной. По его мнению, проект следует оценивать по мультипликаторам не банков, а технологических компаний.

"Если применить мультипликатор по прибыли, которая даже в Украине составляет 6, стоимость mono будет составлять 1 миллиард долларов. Будучи нулевым активом три года назад, M onobank сейчас обслуживает более четырех миллионов клиентов и имеет второй по размеру ритейловый портфель в стране после Приватбанка. Когда есть такая успешная история, рынок и риск страны вторичны. В такие компании инвесторы готовы вкладываться по любым мультипликаторам", – считает Попенко.

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