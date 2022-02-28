Монако присоединяется к санкциям ЕС против России

Еще одна карликовая страна присоединилась к санкциям против страны-агрессора. Монако введет те же санкции, которые ввел против России Евросоюз.

Соответствующее решение, которое определили как "неотложное", правительство страны приняло 28 февраля. Монако заморозит российские активы и введет ряд других экономических санкций.

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Государственный министр сказал, что Монако обязано ввести санкции в рамках международных обязательств.

Согласно своим международным обязательствам, Княжество приняло и внедрило без промедления процедуры замораживания средств и экономических санкций, идентичных тем, которые принимают большинство европейских государств,

– говорится в сообщении.

Интересно, что это первое официальное заявление Монако с начала войны 24 февраля.

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