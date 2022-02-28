Соответствующее решение, которое определили как "неотложное", правительство страны приняло 28 февраля. Монако заморозит российские активы и введет ряд других экономических санкций.
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Государственный министр сказал, что Монако обязано ввести санкции в рамках международных обязательств.
Согласно своим международным обязательствам, Княжество приняло и внедрило без промедления процедуры замораживания средств и экономических санкций, идентичных тем, которые принимают большинство европейских государств,
– говорится в сообщении.
Интересно, что это первое официальное заявление Монако с начала войны 24 февраля.
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