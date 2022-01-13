Из-за этого жители Молдовы могут остаться без газа. О рисках прекращения поставок ресурса людей предупредила энергетическая компания "Молдовагаз".

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Молдова может остаться без газа

Риск прекращения поставок газа действительно существует,

– отметили в компании.

Однако там подчеркнули, что совместно с правительством работают над недопущением такого развития событий.

Кишинев заключил соглашение с "Газпромом"

В конце октября 2021 года Молдова подписала контракт с "Газпромом" на 5 лет. Предыдущий контракт завершился в сентябре, российская компания предложила новый: 790 долларов за тысячу кубометров.

Ранее страна платила за тысячу кубометров ресурса примерно 200 долларов. Кишинев настаивал, чтобы контракт продлили на предыдущих условиях.

Из-за дефицита газа в Молдове ввели чрезвычайное положение. Помогли Кишиневу соседние страны, в частности Украина. В итоге Молдова таки согласиться на требования "Газпрома".

Денег на газ не хватает

По условиям контракта Молдова должна до 20 числа каждого месяца оплатить газ за предыдущий месяц, а также внести аванс за текущий месяц.

Вице-премьер-министр Молдовы Андрей Спыну ранее отметил, что до конца недели "Молдовагаз" полностью оплатит газ, который потребили в декабре 2021 года. Однако денег для аванса за январь 2022 года не хватает, речь идет о сумме в примерно 25 миллионов долларов.

Кроме того, из-за разницы цен по новым и старым договорам у Кишинева образовалась задолженность в примерно 75 миллионов долларов. В ноябре 2021 года "Газпром" пригрозил отключить газ.

"Молдовагаз" хочет взять кредит

Руководство "Молдовагаза" решило взять краткосрочный кредит. Сейчас продолжаются переговоры с банками. В то же время компания признала, что есть трудности в выдаче кредита, которые носят технический характер и связаны не с лучшим текущим финансовым положением.

На днях состоится заседание наблюдательного совета компании. На нем рассмотрят вопрос о текущих платежах по поставкам природного газа и примут соответствующие решения.

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