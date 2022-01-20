Молдова погасила долг перед "Газпромом" после угрозы отключения газа

В Молдове из-за газового кризиса на 60 дней объявили чрезвычайное положение. "Молдовагаз", тем временем, перечислил "Газпрому" плату за голубое топливо за январь 2022 года.

Оплату осуществили в полном объеме – за газ, который поставляли в первой половине января. Сумма перевода составила 34,375 миллиона долларов.

Тем временем Парламент Молдовы одобрил чрезвычайное положение из-за газового кризиса

"Молдовагаз" заплатил свыше 34 миллионов долларов

Это – финальный транш из 63 миллионов долларов, подлежащих оплате за этот период. Деньги частично выделило правительство Молдовы. Речь идет о 469 миллионах леев компенсации как аванс за природный газ.

Парламент Молдовы принял решение о чрезвычайном положении

Отметим, что 20 января парламент Молдовы принял решение об объявлении чрезвычайного положения в стране на 60 дней. Такой шаг поддержали 58 парламентариев. Это позволит принимать оперативные решения по поставкам газа – с отклонением от нормативных положений.

"Газпром" направил в Кишинев письмо

18 января "Газпром" направил в Кишинев письмо, в котором говорится о том, что долги за голубое топливо нужно выплатить до 20 января. В противном случае – поставки газа полностью прекратят.

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Что известно о газовом кризисе в Молдове:

Кишиневу не хватало средств, чтобы рассчитаться с "Газпромом". Речь шла о недостаче в 25 миллионов евро.

Долг возник из-за повышения цены на голубое топливо.

Это уже не впервые Молдова вводит чрезвычайное положение. В предыдущий раз это произошло в октябре 2021 года, однако газ экстренно закупили.

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