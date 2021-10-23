Молдова не признает свой долг за газ перед Россией

В Молдове отказываются признавать исторический долг за газ перед Россией. Более того, эту тему не хотят поднимать на переговорах с российским "Газпромом" о поставках топлива.

Такое заявление сделала премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица. Зато в "Газпроме" отметили, что новый контракт возможен только в случае признания долга.

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По ее словам, историческая задолженность – это очень большой долг, который Молдова не признает.

Мы не считаем, что он должен быть частью переговоров по газовому контракту. Это тема для отдельного разговора, она должна обсуждаться в другом контексте,

– сказала Гаврилица.

Ранее Россия предложила скидку в 25% при условии возврата Молдовой долга в размере примерно 700 миллионов долларов в течение 3 лет. Кишинев готов был согласиться на это при условии снижения цены на 50%.

Какие последствия могут быть для Молдовы в случае неуплаты долга

Если Молдова полностью не оплатит долг за поставки газа и не будет подписан новый контракт с 1 декабря, "Газпром" остановит поставки.

Теперь российское топливо для Молдавии стоит 790 долларов за тысячу кубометров вместо 220 – 230 долларов по предварительному договору.

Ранее премьер и президент Молдавии отказались участвовать в переговорах с "Газпромом" про новый контракт.

Добавим, что 22 октября парламент Молдовы на внеочередном заседании проголосовал за введение в стране режима чрезвычайного положения до 20 ноября из-за дефицита природного газа