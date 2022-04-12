Молдова не готова отдавать долг за газ России и с мая может остаться без топлива

Молдова пока не готова возвращать долг, который имеет перед российским "Газпромом". Поэтому уже с мая страну могут лишить поставок газа.

Отключение предусмотрено контрактами, которые заключали ранее. Об этом рассказал 11 апреля министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спину.

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Какой общий размер долга

Министр отметил, что газ могут и не отключить. И все же окончательное решение будет за Россией.

Однако молдавские потребители не останутся без газа, поскольку у нас есть альтернативные поставщики,

– объяснил Спину.

Всего Молдова должна "Газпрому" 720 миллионов долларов. Однако министр подчеркнул, что на рынке есть и другие альтернативы поставки газа.

Они дороже, но все же можно будет не возвращать России долг. Экономические эксперты сообщили, что контракт с "Газпромом" может быть расторгнут 1 мая.

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