Молдова договорилась о новом газовом контракте с Россией на 5 лет
Источник:Міністерство
В Санкт-Петербурге молдавские власти заключили новый газовый контракт с Россией. Уверяют, что расчеты условий поставки диктовала именно Молдова.
Поставки газа по новому договору ожидают уже от 1 ноября 2021 года. Контракт продлили на 5 лет.
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Перерасчет цены по формуле Молдовы
В Санкт-Петербурге на переговорах встретились глава "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спину и предправления "Молдовагаза" Вадим Чебан. Они подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. Так, "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа.
Пока стороны не сообщают суммы, которую придется платить за тысячу кубометров газа. В Молдове уверяют, что перерасчет цены произойдет так, как это предлагали они.
Стороны достигли главной договоренности относительно формулы цен, аудита задолженности, образовавшейся в рамках компании "Молдова-Газ" и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря,
– рассказали в Мининфраструктуры.
В "Газпроме" же сообщили, что условия будут "взаимовыгодными".Обратите внимание! Недавно Financial Times сообщил, что "Газпром" предложил Молдове новое соглашение, по которому газ будет по значительно меньшей цене. Однако, по данным СМИ, в обмен на скидку Россия хотела, чтобы Молдова ослабила свои связи с Евросоюзом.
Газовый кризис в Молдове
- 30 сентября истек действующий договор Молдавии с российской компанией "Газпромом" на поставку голубого топлива.
- По предварительному договору оно стоило 220 – 230 долларов за тысячу кубометров. Впрочем, Россия решила значительно поднять цену и установила планку в 790 долларов за тысячу кубометров.
- Президент Молдавии Майя Санду отказались участвовать в переговорах с "Газпромом" о новом контракте.
- 22 октября парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения до 20 ноября. Все из-за того, что образовался дефицит природного газа у хранилищ.
- Украина, чтобы помочь, согласилась продать соседнему государству 700 миллионов кубов газа. Ранее Украина уже занимала Молдове 16 миллионов кубов.
- 28 октября Евросоюз заявил, что выделит Молдове деньги для урегулирования газового кризиса. Речь идет о сумме в размере 60 миллионов евро.
- Впрочем, в конце концов власти Молдовы поехали в Россию договариваться о газе.
Полный текст публикации Министерства инфраструктуры и развития регионов Молдовы:
Молдавия достигла договоренности с "Газпромом" в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге завершили переговоры между делегацией Республики Молдова и "Газпромом". Стороны достигли главной договоренности по формуле цен, аудиту задолженности, образовавшейся в рамках компании "Молдова-Газ" и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря.
На основании договоренности предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдова-Газ" будет продлен на пять лет, используя формулу цен, предложенную молдавской стороной.
Поставки газа по новому договору ожидаются с 1 ноября 2021 года.
В октябре Республика Молдова получила газ на месяц продления контракта с "Газпромом", в недостаточном объеме. Разница в объеме была приобретена в этот период на рынке, через Энергоком, по рыночным ценам.