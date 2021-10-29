Поставки газа по новому договору ожидают уже от 1 ноября 2021 года. Контракт продлили на 5 лет.

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Перерасчет цены по формуле Молдовы

В Санкт-Петербурге на переговорах встретились глава "Газпрома" Алексей Миллер, вице-премьер Молдавии Андрей Спину и предправления "Молдовагаза" Вадим Чебан. Они подписали протокол по урегулированию текущих вопросов в газовой сфере. Так, "Газпром" и "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа.

Пока стороны не сообщают суммы, которую придется платить за тысячу кубометров газа. В Молдове уверяют, что перерасчет цены произойдет так, как это предлагали они.

Стороны достигли главной договоренности относительно формулы цен, аудита задолженности, образовавшейся в рамках компании "Молдова-Газ" и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря,

– рассказали в Мининфраструктуры.

В "Газпроме" же сообщили, что условия будут "взаимовыгодными".

Обратите внимание! Недавно Financial Times сообщил, что "Газпром" предложил Молдове новое соглашение, по которому газ будет по значительно меньшей цене. Однако, по данным СМИ, в обмен на скидку Россия хотела, чтобы Молдова ослабила свои связи с Евросоюзом.

Газовый кризис в Молдове

30 сентября истек действующий договор Молдавии с российской компанией "Газпромом" на поставку голубого топлива.

По предварительному договору оно стоило 220 – 230 долларов за тысячу кубометров. Впрочем, Россия решила значительно поднять цену и установила планку в 790 долларов за тысячу кубометров.

Президент Молдавии Майя Санду отказались участвовать в переговорах с "Газпромом" о новом контракте.

22 октября парламент Молдовы ввел в стране режим чрезвычайного положения до 20 ноября. Все из-за того, что образовался дефицит природного газа у хранилищ.

Украина, чтобы помочь, согласилась продать соседнему государству 700 миллионов кубов газа. Ранее Украина уже занимала Молдове 16 миллионов кубов.

28 октября Евросоюз заявил, что выделит Молдове деньги для урегулирования газового кризиса. Речь идет о сумме в размере 60 миллионов евро.

Впрочем, в конце концов власти Молдовы поехали в Россию договариваться о газе.

Полный текст публикации Министерства инфраструктуры и развития регионов Молдовы:

Молдавия достигла договоренности с "Газпромом" в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге завершили переговоры между делегацией Республики Молдова и "Газпромом". Стороны достигли главной договоренности по формуле цен, аудиту задолженности, образовавшейся в рамках компании "Молдова-Газ" и необходимости дальнейших переговоров по установлению платежного календаря.

На основании договоренности предыдущий контракт между "Газпромом" и "Молдова-Газ" будет продлен на пять лет, используя формулу цен, предложенную молдавской стороной.

Поставки газа по новому договору ожидаются с 1 ноября 2021 года.

В октябре Республика Молдова получила газ на месяц продления контракта с "Газпромом", в недостаточном объеме. Разница в объеме была приобретена в этот период на рынке, через Энергоком, по рыночным ценам.