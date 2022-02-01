Блескун заявил, что находился в должности 819 дней. Он подчеркнул: именно столько понадобилось, чтобы демонополизировать рынок спирта, а также – вывести Укрспирт на финишную прямую приватизации.

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За каждым моим днем работы стояли новые вызовы, трудные решения, много эмоций. Было все! Но если бы мне пришлось вернуться назад, я уверен, что повторил бы каждый свой шаг,

– признался Блескун.

Он также назвал главные достижения Укрспирта за этот период. В частности, в 2020 удалось показать лучший результат в истории и заплатить в бюджет рекордную сумму – более 500 миллионов гривен.

Также 88% Укрспирта удалось передать на приватизацию. Блескун отметил, что интересным опытом стало производство антисептиков в начале пандемии коронавируса.

Назначения не дождался

Конкурс на должность директора Укрспирта объявили еще в марте 2021 года. Блескун рассказал, что одержал победу. Еще в августе он "написал все заявления как победитель конкурсного отбора, однако назначения все-таки не дождался".

У Блескуна проводили обыск

Осенью 2021 года правоохранители провели обыск дома у Блескуна. Он рассказал, что изъяли документы и телефон.

Обыски провела следственная группа Главного управления Нацполиции. Правоохранители рассказали, что следственные действия проводили в рамках уголовного производства, начатого еще в июле 2021 года. По данным СМИ, в деле говорится о факте злоупотреблений должностным положением во время проведения приватизации имущества спиртовых заводов.

Блескун тогда сообщил: правоохранители не обнаружили ничего, что может скомпрометировать.

Сообщение Блескуна:

Сегодня завершается мой последний рабочий день в Укрспирте!

Со дня моего назначения прошло 819 дней.

Именно столько понадобилось для того, чтобы демонополизировать рынок спирта в Украине, вывести ГП "Укрспирт" на финишную прямую приватизации. Но главное – показать результат реформы, которая точно войдет в историю экономики Украины как успешная.

За каждым моим днем работы стояли новые вызовы, трудные решения, много эмоций... Было все! Но если бы мне пришлось вернуться назад, я уверен, что повторил бы каждый свой шаг.

Что вспомнилось в первую очередь?

В 2020 году мы показали лучшие финансовые результаты за всю 11 летнюю историю Укрспирта. Мы заплатили рекордную сумму в бюджет страны – 543,3 миллиона. И это во время начала приватизации!

Точно запомнился приказ о моем увольнении во время отпуска и отмена этого приказа в тот же день.

Конкурс на должность директора, который был объявлен 26 марта 2021 года. Я выиграл, и в августе того же года я написал все заявления как победитель конкурсного отбора, однако назначения все-таки не дождался. Парадоксально, не так ли? Можно много говорить об институтах эффективного государственного управления, но действительно ли они эффективны?

Сегодня 88% Укрспирта уже передано на приватизацию и 55% мощностей полностью перешли к новым владельцам. В ближайшие недели будут объявлены новые аукционы. А бюджет страны получил около 1,5 миллиарда гривен.

Из интересного, это – опыт производства антисептиков. В 2020 году в кратчайшие сроки мы заполнили рынок Украины. Если все еще долго искали маски, то с антисептиками проблема решилась быстро.