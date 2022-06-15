Могут заместить до 15% российского газа, – Омельченко назвал альтернативные регионы

Сегодня одним из важных вопросов для Украины является поиск альтернативных регионов, которые могут поставлять природный газ. Речь идет, в частности, о США, а также странах Африки и Ближнего Востока.

Отмечают, что ключевыми поставщиками являются Алжир, Египет и Тунис – традиционные источники поставок газа для Италии. Кроме того, большие запасы природного газа есть в Израиле. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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Израиль будет использовать инфраструктуру Египта для транспортировки газа в Европу. Между тем, недавно на государственном уровне между странами велись переговоры. На сколько мне известно, они достаточно успешно продвинулись,

– объяснил он.

Сколько потеряет Россия

Омельченко отметил, что около 8 лет назад прогнозировал выход израильского газа на рынок Европы. Вместе с североафриканским газом, он может заместить до 15 – 20% российского газа. Это весомый удар для страны-агрессора.

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