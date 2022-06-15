Могут заместить до 15% российского газа, – Омельченко назвал альтернативные регионы
Сегодня одним из важных вопросов для Украины является поиск альтернативных регионов, которые могут поставлять природный газ. Речь идет, в частности, о США, а также странах Африки и Ближнего Востока.
Отмечают, что ключевыми поставщиками являются Алжир, Египет и Тунис – традиционные источники поставок газа для Италии. Кроме того, большие запасы природного газа есть в Израиле. Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.
Интересно прочитать Не хочет "рассердить Путина": Германия передумала национализировать дочку "Газпрома", – СМИ
Израиль будет использовать инфраструктуру Египта для транспортировки газа в Европу. Между тем, недавно на государственном уровне между странами велись переговоры. На сколько мне известно, они достаточно успешно продвинулись,
– объяснил он.
Сколько потеряет Россия
Омельченко отметил, что около 8 лет назад прогнозировал выход израильского газа на рынок Европы. Вместе с североафриканским газом, он может заместить до 15 – 20% российского газа. Это весомый удар для страны-агрессора.
Что будет с отопительным сезоном: коротко
- Ожидается, что следующая зима для Украины будет одной из самых трудных в контексте отопительного сезона. Однако власти обещают обеспечить жителей страны достаточным количеством энергоресурса. Уверяют, что угроза отсутствия отопления – минимальна.
- Однако, по словам первого замминистра энергетики Юрия Власенко, Украине следует быть готовой ко всем возможным сценариям. Полномасштабное вторжение России и постоянные обстрелы гражданской инфраструктуры вносят свои коррективы.
- Правительство начало активную подготовку к отопительному сезону. Кабмин создает штаб, который в ежедневном режиме будет заниматься этим вопросом.
- В рамках подготовки к отопительному сезону Правительство приняло решение, что ТЭЦ, ОСМД и другие производители тепла будут получать газ по фиксированной цене. Цена будет составлять 7 400 гривен за тысячу кубометров.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский газ и уголь не будут продавать за границу. Всю добычу намерены направить на внутренние нужды граждан.
Вас может заинтересовать – Не могут без газа? Европа хочет примирения с Россией: смотрите видео