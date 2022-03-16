Организация финансовой грамотности при НБУ объясняет, какие платежи из-за границы и за границу могут получать и отправлять украинцы во время военных действий.
В Украине даже в условиях военного положения работает система SWIFT и международные системы денежных переводов. Поэтому воспользоваться их услугами можно как в нашей стране, так и за ее пределами. Однако есть несколько ограничений.
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Прежде всего, объясним, чем отличаются межбанковские переводы SWIFT от международных систем мгновенных переводов, например Western Union.
Могу ли я получить средства в Украине, перечисленные мне из-за границы через SWIFT или международные системы денежных переводов (Western Union и другие)?
Национальный банк не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы. Запрет касается исключительно переводов, связанных с РФ и РБ, а также переводов в российских и белорусских рублях. То есть вы можете получать переводы из-за границы, если они не подпадают под запрет.
Как мне получить наличные деньги в иностранной валюте, если я получил на свой счет соответствующий перевод через SWIFT?
Вариант 1. Ежедневно снимать в кассе работающих отделений вашего банка иностранную валюту в эквиваленте 30 тысяч гривен (это, например, немного больше 1000 долларов США или около 900 евро).
Вариант 2. Конвертировать соответствующие денежные средства в гривну и снимать до 100 тысяч гривен в день.
Исключение только для украинцев, находящихся на территориях, под угрозой оккупации государством-агрессором/государством-оккупантом.
Выдача наличных средств осуществляется в пределах остатка средств на счете при наличии наличных средств в кассе филиала/отделения. Решение о выдаче таких средств принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка.
Как мне получить наличные деньги в иностранной валюте, если мне поступил перевод через международные системы денежных переводов (Western Union и другие)?
Переводы, производимые через международные системы денежных переводов без открытия счетов, поступают в Украину без ограничений. Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов осуществляется с учетом требований Постановления №18 от 24.02.2022 года.
А именно: если вам поступил перевод через международные системы денежных переводов, то вы можете получить наличные деньги в иностранной валюте в полном объеме, но с учетом действующих на день получения ограничений и возможностей отделений банков и небанковских финансовых учреждений – участников соответствующих международных платежных систем.
Могу ли я перевести средства за границу через SWIFT или международные системы денежных переводов (например, Western Union)?
Сегодня большинство переводов из Украины за границу запрещено.
ИСКЛЮЧЕНИЯ!!! Оплата расходов за границей, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных.