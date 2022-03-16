Организация финансовой грамотности при НБУ объясняет, какие платежи из-за границы и за границу могут получать и отправлять украинцы во время военных действий.

В Украине даже в условиях военного положения работает система SWIFT и международные системы денежных переводов. Поэтому воспользоваться их услугами можно как в нашей стране, так и за ее пределами. Однако есть несколько ограничений.

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Прежде всего, объясним, чем отличаются межбанковские переводы SWIFT от международных систем мгновенных переводов, например Western Union.

SWIFT – это международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Ее услугами пользуются около 11 тысяч банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах мира. Переводы через SWIFT – это перевод средств с банковского счета на банковский счет. Такие переводы не быстрые, могут идти 1 – 3 дня.

Переводы через международные системы денежных переводов (например Western Union) – это мгновенные переводы, не требующие открытия счета в банке. У международной системы денежных переводов есть собственная база, куда заносится ваш перевод и с помощью этой базы, зная номер перевода – можно получить отправленные средства.

Могу ли я получить средства в Украине, перечисленные мне из-за границы через SWIFT или международные системы денежных переводов (Western Union и другие)?

Национальный банк не вводил ограничения на большинство переводов из-за границы. Запрет касается исключительно переводов, связанных с РФ и РБ, а также переводов в российских и белорусских рублях. То есть вы можете получать переводы из-за границы, если они не подпадают под запрет.

Как мне получить наличные деньги в иностранной валюте, если я получил на свой счет соответствующий перевод через SWIFT?

Вариант 1. Ежедневно снимать в кассе работающих отделений вашего банка иностранную валюту в эквиваленте 30 тысяч гривен (это, например, немного больше 1000 долларов США или около 900 евро).

Вариант 2. Конвертировать соответствующие денежные средства в гривну и снимать до 100 тысяч гривен в день.

Исключение только для украинцев, находящихся на территориях, под угрозой оккупации государством-агрессором/государством-оккупантом.

Выдача наличных средств осуществляется в пределах остатка средств на счете при наличии наличных средств в кассе филиала/отделения. Решение о выдаче таких средств принимается руководителем банка и может делегироваться руководителю филиала/отделения банка.

Как мне получить наличные деньги в иностранной валюте, если мне поступил перевод через международные системы денежных переводов (Western Union и другие)?

Переводы, производимые через международные системы денежных переводов без открытия счетов, поступают в Украину без ограничений. Выдача наличных денежных средств со счетов клиентов осуществляется с учетом требований Постановления №18 от 24.02.2022 года.

А именно: если вам поступил перевод через международные системы денежных переводов, то вы можете получить наличные деньги в иностранной валюте в полном объеме, но с учетом действующих на день получения ограничений и возможностей отделений банков и небанковских финансовых учреждений – участников соответствующих международных платежных систем.

Могу ли я перевести средства за границу через SWIFT или международные системы денежных переводов (например, Western Union)?

Сегодня большинство переводов из Украины за границу запрещено.

ИСКЛЮЧЕНИЯ!!! Оплата расходов за границей, связанных со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных.

Такие ограничения – необходимый шаг сейчас для поддержки экономики и финансовой системы в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации. Обращаем ваше внимание, что Национальный банк постепенно ослабляет ограничения на валютном рынке, видя пространство и возможности для этого.