Могут ли ФЛП получить помощь в 8 тысяч гривен повторно: объяснения правительства
Уже вскоре в Украине снова начнут выплачивать по 8 тысяч гривен ФЛП и наемным работникам, которые понесли потери из-за ограничений в красной зоне. Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, можно ли повторно претендовать на получение пособия.
Источник:Урядовий портал
По словам Лазебной, то, что гражданин получил карантинные выплаты зимой, не запрещает ему вновь претендовать на получение пособия.
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Карантинные выплаты можно получить снова
Если человек получил помощь в 8 тысяч гривен в течение декабря 2020 января 2021 года, это не ограничивает его права и возможность получить помощь и в этот раз, если в регионе, где она работает, в течение 2021 года введены карантинные ограничения "красного" уровня",
– пояснила Лазебная.
Министр напомнила, что подать заявку на получение пособия можно в течение 30 дней с момента попадания региона в красную карантинную зону.
В случае, если человек работает в регионе, в котором жесткие ограничения действовали раньше (февраль – март 2021 года), то отсчет этих 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, предусматривающего оказание этой помощи.
Напомним, подать заявку на получение денежной помощи можно уже на следующей неделе.
Что известно о предварительной поддержке ФЛП
- В декабре 2020 года Рада уже принимала законопроект о выплатах ФЛП, бизнес которых пострадал от введения карантина.
- Уже в январе предприниматели получили по 8 тысяч гривен финансовой помощи.
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