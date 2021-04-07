Уже вскоре в Украине снова начнут выплачивать по 8 тысяч гривен ФЛП и наемным работникам, которые понесли потери из-за ограничений в красной зоне. Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, можно ли повторно претендовать на получение пособия.

По словам Лазебной, то, что гражданин получил карантинные выплаты зимой, не запрещает ему вновь претендовать на получение пособия.

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Карантинные выплаты можно получить снова

Если человек получил помощь в 8 тысяч гривен в течение декабря 2020 января 2021 года, это не ограничивает его права и возможность получить помощь и в этот раз, если в регионе, где она работает, в течение 2021 года введены карантинные ограничения "красного" уровня",

– пояснила Лазебная.

Министр напомнила, что подать заявку на получение пособия можно в течение 30 дней с момента попадания региона в красную карантинную зону.

В случае, если человек работает в регионе, в котором жесткие ограничения действовали раньше (февраль – март 2021 года), то отсчет этих 30 календарных дней начинается через 10 дней после вступления в силу закона, предусматривающего оказание этой помощи.

Напомним, подать заявку на получение денежной помощи можно уже на следующей неделе.

Важно! Кроме гарантированной государством помощи, предприниматели и наемные работники смогут также получить поддержку от местной власти, если орган местного самоуправления примет соответствующее решение.

Что известно о предварительной поддержке ФЛП