Премьер-министр в то же время отметил, что "относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей и каких-то сборов – внутри Минфина и профильных министерств идут расчеты и дискуссии".

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Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях – медицине, образовании и других социальных направлениях. Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса,

– сказал он.

Денис Шмыгаль отметил, что это действительно будет касаться "отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира".

Обратите внимание! По оценке Государственной налоговой службы, Украина ежегодно недополучает свыше 7 миллиардов долларов в бюджет. Все из-за сознательной неуплаты налогов.

В 2020 году Украина недополучила 7,7 миллиарда долларов, из которых:

4,3 миллиарда долларов из-за зарплаты в конвертах;

1,5 миллиарда долларов – деятельность "скруток" и конвертационных центров;

1 миллиард долларов – подакцизные товары;

0,8 миллиарда долларов – оффшоры;

0,1 миллиарда долларов – убытки государственных предприятий.

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