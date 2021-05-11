Премьер-министр в то же время отметил, что "относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей и каких-то сборов – внутри Минфина и профильных министерств идут расчеты и дискуссии".
Читайте также В Украине готовы снизить налоги, но есть условие: Гетманцев рассказал детали
Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях – медицине, образовании и других социальных направлениях. Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса,
– сказал он.
Денис Шмыгаль отметил, что это действительно будет касаться "отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира".
В 2020 году Украина недополучила 7,7 миллиарда долларов, из которых:
- 4,3 миллиарда долларов из-за зарплаты в конвертах;
- 1,5 миллиарда долларов – деятельность "скруток" и конвертационных центров;
- 1 миллиард долларов – подакцизные товары;
- 0,8 миллиарда долларов – оффшоры;
- 0,1 миллиарда долларов – убытки государственных предприятий.
К теме В каких отраслях украинцы больше всего избегают налогов: инфографика