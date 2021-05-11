Премьер-министр в то же время отметил, что "относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей и каких-то сборов – внутри Минфина и профильных министерств идут расчеты и дискуссии".

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Могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях – медицине, образовании и других социальных направлениях. Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса,
– сказал он.

Денис Шмыгаль отметил, что это действительно будет касаться "отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира".

В 2020 году Украина недополучила 7,7 миллиарда долларов, из которых:

  • 4,3 миллиарда долларов из-за зарплаты в конвертах;
  • 1,5 миллиарда долларов – деятельность "скруток" и конвертационных центров;
  • 1 миллиард долларов – подакцизные товары;
  • 0,8 миллиарда долларов – оффшоры;
  • 0,1 миллиарда долларов – убытки государственных предприятий.

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