Подозрения на счет Moderna

Свое предположение SOMO основывает на прошлом контракте между Moderna nf Европейской комиссией , в котором отмечается, что ЕС, заказал сотни миллионов доз вакцины производителя, платит за них швейцарской дочерней компании Moderna Switzerland GmbH, расположенной в Базеле, Швейцария. Стоит отметить, что Швейцария предлагает налоговые ставки до 13% для иностранных компаний.

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SOMO отмечает и то, что общественности вряд ли удастся определить размер прибыли Moderna Switzerland GmbH от продажи вакцин. Поскольку компания еще владеет 780 патентами в так называемом налоговом раю – Делавэре. Согласно законодательству США доход от нематериальных активов, таких как патенты, не облагается налогом.

Экономическая несправедливость

Голландская аналитическая компания окрестила практику Moderna "тройным ударом", ведь кроме возможности платить небольшие налоги, компания воспользовалась вливанием государственных денег для разработки вакцины, а затем установила высокие цены.

Существует ощутимая экономическая несправедливость, когда налогоплательщики финансируют разработку продукта только для того, чтобы им продать его обратно со значительной разницей,

– отметили SOMO в отчете.

Несправедливость аналитики SOMO видят и в том, что прибыль Moderna находится в налоговых убежищах, где прибыли компании, по их мнению, почти наверняка будет облагаться налогом по очень низкой ставке, если вообще будут взиматься. Все это создает несправедливость.

Обратите внимание, что министры финансов стран G20 приняли введение корпоративного налогового минимума для компаний на уровне 15%. Что это означает для мировых корпораций таких, как Amazon и Facebook, читайте в другом материале Экономики 24.

Продажа вакцин США и странам ЕС

Компания получила миллиарды долларов государственного финансирования от правительства США:

около 4,1 миллиарда долларов получила Moderna к декабрю 2020 год Министерства здравоохранения и социальных служб США;

1 миллиард долларов – в рамках инициативы US Warp Speed.

В общем, США заказали вакцины Moderna на сумму 7,5 миллиарда долларов, заплатив около 15 долларов за дозу.

Заказ вакцины от ЕС

ЕС заказал вакцин в компании на сумму более 10 миллиардов долларов с первоначальным взносом в 360 миллионов долларов по цене 22,50 доллара за дозу.

Страны ЕС, которые оплачивают вакцины из собственного бюджета, получили скидку в размере 4,50 доллара в первоначальный заказ через этот первоначальный взнос.

Некоммерческая инновационная коалиция по обеспечению готовности к эпидемиям (CEPI) также предоставила компании грант в размере 900 тысяч долларов на ранних стадиях пандемии.

Продажа вакцин лишь "богатым" странам

Стоит отметить, что американская компания согласилась с "принципами справедливого доступа" CEPI, чтобы распространять вакцину при необходимости и продавать ее по доступным ценам. Вопреки тому, что компания приняла грант на этих условиях, однако до сих пор продавала вакцину преимущественно только богатым странам мира и ничего не доставила CEPI.

В мае этого года компания заключила соглашение на поставку 34 миллионов доз этого года для COVAX, механизма по обеспечению вакцинами бедных стран, и еще 466 миллиона долларов доз в 2022 году, отмечают в отчете аналитики SOMO.

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Выручка от продажи вакцин

Голландская аналитическая компания прогнозирует, что прибыль от продажи вакцин по 2021 года Moderna Switzerland GmbH направит в швейцарские структуры уклонения от налогов. Компания прогнозируемо собирать 44% выручки от продаж вакцин, в конце концов внесет ей 8 миллиардов долларов прогнозируемой выручки компании в 2021 году.