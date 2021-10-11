Много спекуляций, – Куюн о повышении цен на продукты из-за подорожания топлива

Из-за подорожания бензина и дизтоплива украинцы уже готовятся к возможному росту цен на продукты. Но на самом деле в этом вопросе есть много спекуляций со стороны бизнеса.

Об этом в эфире 24 канала рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. Он пояснил, что цена на топливо не является существенной составляющей в себестоимости определенных услуг.

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Транспорт и сельское хозяйство

"Очень много спекуляций у бизнеса относительно этого влияния. Мы проводили исследования, так даже в транспортной сфере топливная составляющая не превышает 15 – 20%. В сельском хозяйстве – менее 7%", – заверил Куюн.

Он пояснил, что если раньше работало 10 тракторов, то сейчас лишь один мощный John Deere.

John Deere очень экономный, у него расход топлива невелик. Конечно, в каждом отдельном случае надо выяснять. Однако я вас уверяю, что это не есть критическая зависимость. Сергій Куюн Директор ТОВ "Консалтингова група А-95"

Куюн: это не рыночные процессы

. John Deere – американская машиностроительная компания, которая производит ряд профессиональной сельскохозяйственной техники.

Эксперт надеется, что рост горючего прекратится. Возможно, даже развернется в обратном направлении.

"Ковидная история не закончилась, поэтому не должно быть таких экономических скачков. Обратите внимание, нефть сейчас выше, чем была до COVID-19. Эти процессы не являются рыночными. Что касается природного газа – это исключительно давление России на Европу", – подытожил Куюн.

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