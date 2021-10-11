Об этом в эфире 24 канала рассказал директор ООО "Консалтинговая группа А-95" Сергей Куюн. Он пояснил, что цена на топливо не является существенной составляющей в себестоимости определенных услуг.
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Транспорт и сельское хозяйство
"Очень много спекуляций у бизнеса относительно этого влияния. Мы проводили исследования, так даже в транспортной сфере топливная составляющая не превышает 15 – 20%. В сельском хозяйстве – менее 7%", – заверил Куюн.
Он пояснил, что если раньше работало 10 тракторов, то сейчас лишь один мощный John Deere.
John Deere очень экономный, у него расход топлива невелик. Конечно, в каждом отдельном случае надо выяснять. Однако я вас уверяю, что это не есть критическая зависимость.
Куюн: это не рыночные процессы
Эксперт надеется, что рост горючего прекратится. Возможно, даже развернется в обратном направлении.
"Ковидная история не закончилась, поэтому не должно быть таких экономических скачков. Обратите внимание, нефть сейчас выше, чем была до COVID-19. Эти процессы не являются рыночными. Что касается природного газа – это исключительно давление России на Европу", – подытожил Куюн.
Куюн прокомментировал рост цен на топливо: видео
Цена на топливо: главное
- Новые предельные цены на топливо обнародовали в Министерстве экономики.
- Цена литра бензина вырастет до 26,5 гривны, но не может превышать 31,50 гривны на АЗС.
- Дизельное топливо – до 23,23 гривны, а на АЗС не будет превышать 30,23 гривны.