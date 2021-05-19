Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, что надбавку в размере 100 гривен получат люди, которым в прошлом году не делали индексацию пенсий. В целом это почти полмиллиона украинцев.
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Мы знаем эту категорию людей. Когда делали индексацию от марта для 8 миллионов человек, я знала, что еще есть полмиллиона вот таких людей. Мы для них также определили ежемесячную доплату по 100 гривен,
– отметила Лазебная.
Кому еще планируют повысить пенсии
- Инвалидам І группы планируют повысить минимальную пенсию до 2 тысяч гривен.
- Ликвидаторам ЧАЭС с инвалидностью хотят увеличить пенсию на 40%.
Пенсия в Украине: последние новости
- Верховная Рада повторно отправила на доработку законопроект о введении общеобязательной накопительной пенсионной системы. Это означает, что пенсионных накоплений пока не будет.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль также заявил, что переход на получение пенсий на карточки должен происходить постепенно и быть максимально комфортным для людей.