Министр соцполитики Марина Лазебная рассказала, что надбавку в размере 100 гривен получат люди, которым в прошлом году не делали индексацию пенсий. В целом это почти полмиллиона украинцев.

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Мы знаем эту категорию людей. Когда делали индексацию от марта для 8 миллионов человек, я знала, что еще есть полмиллиона вот таких людей. Мы для них также определили ежемесячную доплату по 100 гривен,

– отметила Лазебная.

Кому еще планируют повысить пенсии

Инвалидам І группы планируют повысить минимальную пенсию до 2 тысяч гривен.

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