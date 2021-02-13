Миссия Международного валютного фонда в Украине завершилась. Чиновники так и не смогли договориться о пересмотре программы по выделению траншей.

Почему не будет просмотра программы

Для того, чтобы состоялся пересмотр программы, Украине нужен больший прогресс. Об этом 13 февраля заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

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Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого просмотра программы. Дискуссии будут продолжаться,

– пояснил Люнгман.

По его словам, в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля эксперты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы. В частности, обсуждали усиление управления Нацбанком, улучшение законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления.

Кроме того, чиновники обсудили законодательные инициативы по антикоррупционной инфраструктуре и судопроизводству и мероприятия в секторе энергетики.

Что известно о программе stand by