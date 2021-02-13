Миссия МВФ завершилась: пересмотра программы stand by не будет
Миссия Международного валютного фонда в Украине завершилась. Чиновники так и не смогли договориться о пересмотре программы по выделению траншей.
Источник:Інтерфакс-Україна
Почему не будет просмотра программы
Для того, чтобы состоялся пересмотр программы, Украине нужен больший прогресс. Об этом 13 февраля заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
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Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого просмотра программы. Дискуссии будут продолжаться,
– пояснил Люнгман.
По его словам, в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля эксперты МВФ обсудили с украинскими властями прогресс во внедрении реформ, которые являются частью программы. В частности, обсуждали усиление управления Нацбанком, улучшение законодательной и регулятивной основы банковского надзора и финансового оздоровления.
Кроме того, чиновники обсудили законодательные инициативы по антикоррупционной инфраструктуре и судопроизводству и мероприятия в секторе энергетики.
Что известно о программе stand by
- 9 июня 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины, стоимостью около 5 миллиардов долларов. 2,1 миллиарда долларов первого транша выделили сразу.
- Впоследствии должно было состояться 4 пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года. Однако график пересмотра нарушили и остановили программу.
- 21 декабря 2020 года миссия МВФ возобновила свою работу.
- Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что шансы пересмотра программы являются достаточно высокими.
- Впоследствии появилась информация о том, что МВФ не будет пересматривать программу, потому что Украина не выполнила своих обязательств. Однако министр финансов Сергей Марченко заявил, что это неправда.
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