Миссия Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by продолжает работать в нашем государстве в дистанционном формате. На данный момент информации о следующем транше нет.

Источник: Интерфакс-Украина

Представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне 4 февраля заявил, что дополнительная информация о работе миссии пока отсутствует. Он посоветовал дождаться коммуникаций позже.

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Что этому предшествовало

Министр финансов Сергей Марченко 28 января сообщил, что Миссия Международного валютного фонда решила еще на 7 – 10 дней продлить свою работу в нашем государстве. По его словам, переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии.

Украине принципиально оставаться в программе МВФ

Глава Минфина отметил, что для Украины принципиально оставаться в программе МВФ. Он выразил надежду, что эти дни позволят финализировать меморандум и помогут понять, какие наше государство сможет взять на себя обязательства, чтобы в дальнейшем их выполнить.

Во время предыдущих встреч стороны обсуждали технические вещи, в частности, консолидацию бюджета на 2022 год.

Обратите внимание! МВФ 9 июня 2020 года утвердил для Украины новую 18-месячную программу stand-by на 5 миллиардов долларов. Транш в размере 2,1 миллиарда долларов выделили сразу, еще 2,9 миллиарда наше государство получит позже.

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В Украине с 1 января 2021 года выросли тарифы на газ для населения. Возмущенные повышением граждане вышли на акции протеста.

Поэтому в Кабинете министров на период карантина решили установить предельную цену на голубое топливо – то есть уменьшить ее. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение сумм в платежках людей более чем на 30%.

Реакция МВФ была мгновенной: в Фонде заявили, что Украина, подписав меморандум, взяла на себя обязательства по тарифам на рынке природного газа и выразили обеспокоенность по изменению цен.



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