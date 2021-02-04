Миссия МВФ продолжает работу в Украине: что известно о следующем транше
Миссия Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by продолжает работать в нашем государстве в дистанционном формате. На данный момент информации о следующем транше нет.
Источник: Интерфакс-Украина
Представитель МВФ Джерри Райс во время брифинга в Вашингтоне 4 февраля заявил, что дополнительная информация о работе миссии пока отсутствует. Он посоветовал дождаться коммуникаций позже.
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Что этому предшествовало
Министр финансов Сергей Марченко 28 января сообщил, что Миссия Международного валютного фонда решила еще на 7 – 10 дней продлить свою работу в нашем государстве. По его словам, переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии.
Украине принципиально оставаться в программе МВФ
Глава Минфина отметил, что для Украины принципиально оставаться в программе МВФ. Он выразил надежду, что эти дни позволят финализировать меморандум и помогут понять, какие наше государство сможет взять на себя обязательства, чтобы в дальнейшем их выполнить.
Во время предыдущих встреч стороны обсуждали технические вещи, в частности, консолидацию бюджета на 2022 год.
Сотрудничество Украины с МВФ: коротко
- В Украине с 1 января 2021 года выросли тарифы на газ для населения. Возмущенные повышением граждане вышли на акции протеста.
- Поэтому в Кабинете министров на период карантина решили установить предельную цену на голубое топливо – то есть уменьшить ее. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение сумм в платежках людей более чем на 30%.
- Реакция МВФ была мгновенной: в Фонде заявили, что Украина, подписав меморандум, взяла на себя обязательства по тарифам на рынке природного газа и выразили обеспокоенность по изменению цен.
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