Миссия Европейского департамента Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу. Она вернулась с рождественских каникул 11 января.

О восстановлении работы миссии МВФ сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию представительства Фонда в Украине.

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Миссия сегодня (11 января – 24 канал) возобновляет свою работу встречами с представителями власти,

– говорится в сообщении.

В представительстве напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

Справка. Миссия работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года, однако впоследствии пошла на праздничные каникулы.

Что известно о программе МВФ для Украины