Миссия МВФ с первого просмотра программы для Украины возобновила работу
Миссия Европейского департамента Международного валютного фонда по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновила работу. Она вернулась с рождественских каникул 11 января.
О восстановлении работы миссии МВФ сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию представительства Фонда в Украине.
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Миссия сегодня (11 января – 24 канал) возобновляет свою работу встречами с представителями власти,
– говорится в сообщении.
В представительстве напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних актуальных экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.
Что известно о программе МВФ для Украины
- Фонд 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины. Ее сумма составляет примерно 5 миллиардов долларов.
- Первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов выделили сразу.
- После этого запланировали 4 просмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря 2020 года, а также июня 2021 года.
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