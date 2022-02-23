Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, передает 24 канал.
Важно Украину вскоре посетит миссия МВФ для подготовки транша
Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы, поддерживаемой МВФ,
– говорится в сообщении.
По результатам второго пересмотра ожидается получение третьего транша в размере 700 миллионов долларов по программе stand-by.
Что известно о программе stand-by
Программу stand-by Международного валютного фонда утвердили в июне 2020 году. Ее срок составлял 1,5 года, размер – 5 миллиардов долларов. 12 июня 2021 года Киев получил первый транш кредита МВФ в рамках новой программы. Он составлял 2,1 миллиарда долларов. 23 ноября Украина получила еще 699 миллионов долларов для Украины в рамках продолжения действия программы stand-by.
Отметим, что МВФ продлил действующую кредитную программу до июня 2022 года. Без этого решения программа закончилась бы в декабре, и Украина потеряла бы все шансы получить еще не выбранную сумму займа более чем на 2 миллиарда долларов.
Для того, чтобы получить помощь от МВФ Украина обязалась выполнить 12 условий до июня 2022 года. При этом государство должно сохранять макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшать уязвимость и преодолевать препятствия для частных инвестиций.
Среди условий есть:
- введение в действие изменений в закон О Специализированной антикоррупционной прокуратуре;
- разработка базы потребителей для поставщиков газа;
- завершение проверки действующих членов Высшего совета правосудия;
- назначение наблюдательного совета "Энергоатома";
- принятие дорожной карты по выводу "Приватбанка" и "Ощадбанка" на рынок для приватизации;
- принятие стратегии возврата активов обанкротившихся банков и тому подобное.
Марченко заявил, что основные из 12 условий правительство уже выполнило.
Как работают транши МВФ: смотрите видео