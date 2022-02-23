Об этом заявил постоянный представитель Международного валютного фонда Ваграм Степанян, передает 24 канал.

Важно Украину вскоре посетит миссия МВФ для подготовки транша

Миссия МВФ во главе с Иванной Владковой Голлар начинает сегодня обсуждение с властями Украины второго пересмотра программы, поддерживаемой МВФ,

– говорится в сообщении.

По результатам второго пересмотра ожидается получение третьего транша в размере 700 миллионов долларов по программе stand-by.

Что известно о программе stand-by

Программу stand-by Международного валютного фонда утвердили в июне 2020 году. Ее срок составлял 1,5 года, размер – 5 миллиардов долларов. 12 июня 2021 года Киев получил первый транш кредита МВФ в рамках новой программы. Он составлял 2,1 миллиарда долларов. 23 ноября Украина Программу stand-by Международного валютного фонда утвердили в июне 2020 году. Ее срок составлял 1,5 года, размер – 5 миллиардов долларов. 12 июня 2021 года Киев получил первый транш кредита МВФ в рамках новой программы. Он составлял 2,1 миллиарда долларов. 23 ноября Украина получила еще 699 миллионов долларов для Украины в рамках продолжения действия программы stand-by.

Отметим, что МВФ продлил действующую кредитную программу до июня 2022 года. Без этого решения программа закончилась бы в декабре, и Украина потеряла бы все шансы получить еще не выбранную сумму займа более чем на 2 миллиарда долларов.

Для того, чтобы получить помощь от МВФ Украина обязалась выполнить 12 условий до июня 2022 года. При этом государство должно сохранять макроэкономическую и финансовую стабильность, уменьшать уязвимость и преодолевать препятствия для частных инвестиций.

Среди условий есть:

введение в действие изменений в закон О Специализированной антикоррупционной прокуратуре;

разработка базы потребителей для поставщиков газа;

завершение проверки действующих членов Высшего совета правосудия;

назначение наблюдательного совета "Энергоатома";

принятие дорожной карты по выводу "Приватбанка" и "Ощадбанка" на рынок для приватизации;

принятие стратегии возврата активов обанкротившихся банков и тому подобное.

Марченко заявил, что основные из 12 условий правительство уже выполнило.

Как работают транши МВФ: смотрите видео