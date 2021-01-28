Миссия Международного валютного фонда решила еще на 7-10 дней продлить свою работу в нашем государстве. Сейчас переговоры между Украиной и МВФ находятся в активной стадии.

Источник: 24 канал

Сергей Марченко в эфире украинских телеканалов заявил, что последняя встреча с партнерами состоялась 25 – 26 января.

Читайте также Будет ли под угрозой сотрудничество с МВФ: Марченко рассказал об изменениях в финансировании

Украине принципиально оставаться в программе МВФ

Министр финансов отметил, что для Украины принципиально оставаться в программе МВФ. Он выразил надежду, что эти 7 – 10 дней позволят финализировать меморандум и помогут понять, какие наше государство сможет взять на себя обязательства, чтобы в дальнейшем их выполнить.

О чем говорили на предыдущих встречах

По словам Марченко, во время предыдущих встреч стороны обсуждали технические вещи, в частности, консолидацию бюджета на 2022 год.

Пока других обязательств нет, кроме тех, которые сейчас мы на себя взяли или которые появились, я имею в виду и решение Конституционного суда, и решение по тарифам на газ,

– подытожил глава Минфина.

Обратите внимание! МВФ 9 июня 2020 года утвердил для Украины новую 18-месячную программу stand-by на 5 миллиардов долларов. Транш в размере 2,1 миллиарда долларов выделили сразу, еще 2,9 миллиарда наше государство получит позже.

Сотрудничество Украины с МВФ: коротко

С 1 января 2021 года в Украине выросли тарифы на газ для населения. Из-за этого по многим городам страны прокатилась волна протестов. Возмущенные повышением цены граждане вышли на улицы.

Через чего в Кабинете министров на период карантина решили установить предельную цену на голубое топливо – то есть уменьшить ее. Теперь кубометр газа стоит 6,99 гривны, что означает снижение сумм в платежках людей более чем на 30%.

Реакция МВФ было мгновенной: в Фонде заявили, что Украина, подписав меморандум, взяла на себя обязательства по тарифам на рынке природного газа и выразили обеспокоенность по изменению цен.



Какой будет цена на газ во время карантина / Инфографика 24 канала