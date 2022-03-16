Об этом говорится в ежегодном отчете Glencore. Специалисты уверены, что к ситуации с Россией глобальные потоки должны адаптироваться.

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Проблемы с товарами будут из-за действия санкций, разрушенной инфраструктуры

Российские и украинские поставки будут недоступны из-за повреждений инфраструктуры, санкций или этических проблем. Вторжение России на украинскую территорию, говорят в Glencore, повлекло хаос на мировых рынках.

Неопределенность может нарушить торговые потоки

Россия является ключевым поставщиком нефти, природного газа, угля, алюминия и никеля. Украина – крупный производитель и экспортер зерна. В Glencore сообщили, что неопределенность относительно предложения товаров может нарушить торговые потоки. Цены на сырье могут возрасти.