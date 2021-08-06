Мировые продовольственные цены продолжают снижаться второй месяц подряд, – ООН

Эксперты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) рассказали, что в целом цены на продовольственные товары в июле продолжили снижаться. Однако стоимость мяса и сахара может вырасти в ближайшее время.

Индекс цен в июле 2021 года

В июле 2021 года общий индекс цен на продовольствие составил 123 пункта, что на 1,2% меньше в июне этого же года. Однако против июня 2020 года ены все еще выше на 31%.

Цены Что за 50 гривен можно было купить в 2017, а что – в 2021 году

Почему цены снизились в июле 2021 года

, что до этого цены росли в течение года и в мае достигли рекордных показателей за последние 10 лет.

Цены в июле упали из-за котировки на большинство зерновых и растительных масел, а также молочных продуктов, отмечают аналитики в отчете ООН.

Какие продуть подешевели в июле 2021 года

Цены на кукурузу снизились на 6%, а также снизилась на ячмень и сорго , в связи с сокращением на 3% индекса цен на зерно.

снизились на 6%, а также снизилась на и , в связи с сокращением на 3% индекса цен на зерно. Молочные продукты подешевели на 2,8% по сравнению с июнем. Больше всего подешевело сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, сухое цельное молоко и сыр.

подешевели на 2,8% по сравнению с июнем. Больше всего подешевело сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, сухое цельное молоко и сыр. Растительное масло подешевело на 5% до пятилетнего минимума. Однако рост цен на пальмовое масло не разрешило компенсировать снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла.

Читайте также Самые дорогие и самые дешевые страны ЕС: интересное сравнение

Цены на какие продукты выросли

Котировки пшеницы выросли на 1,8%, достигнув самого высокого уровня с середины 2014 года.

выросли на 1,8%, достигнув самого высокого уровня с середины 2014 года. Цены на мясо хоть и выросли, однако не так ощутимо, как на другие категории пищевых продуктов. Больше всего выросли котировки мяса птицы в связи с ростом импорта странами Восточной Азии. Также выросли цены на говядину, из-за активного импортного спроса со стороны Китая. В то же время цены на свинину, наоборот, упали после снижения импорта Китая.

хоть и выросли, однако не так ощутимо, как на другие категории пищевых продуктов. Больше всего выросли котировки мяса птицы в связи с ростом импорта странами Восточной Азии. Также выросли цены на говядину, из-за активного импортного спроса со стороны Китая. В то же время цены на свинину, наоборот, упали после снижения импорта Китая. Индекс цен на сахара вырос на 1,7% по итогам июля. Также аналитики отметили, что подобная тенденция роста индекса на эту категорию наблюдается уже четвертый месяц подряд.

Аналитики ООН выделяют, в общем, дев причины роста цены сахара:

укреплением котировок сырой нефти,

последствия недавних заморозков в Бразилии, ведь страна является крупнейшим мировым экспортером сахара. Вместе с тем перспективы урожая сахара в Индии пока сдерживают стремительный рост на продукт.

Цены в Украине

За год в Украине подорожали такие продукты питания, такие как хлебобулочные изделия, крупы, макароны, подсолнечное масло и тому подобное. Подробнее о том на сколько выросла цена, читайте здесь.

В июне цены выросли на 6,4% с начала 2021 года, согласно аналитике Госстата.

НБУ обновил прогноз роста инфляции в Украине до 9,6% годовых, а также предупредил, что в ближайшее время она незначительно превысит 10%.