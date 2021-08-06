Индекс цен в июле 2021 года
В июле 2021 года общий индекс цен на продовольствие составил 123 пункта, что на 1,2% меньше в июне этого же года. Однако против июня 2020 года ены все еще выше на 31%.
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Почему цены снизились в июле 2021 года
Цены в июле упали из-за котировки на большинство зерновых и растительных масел, а также молочных продуктов, отмечают аналитики в отчете ООН.
Какие продуть подешевели в июле 2021 года
- Цены на кукурузу снизились на 6%, а также снизилась на ячмень и сорго, в связи с сокращением на 3% индекса цен на зерно.
- Молочные продукты подешевели на 2,8% по сравнению с июнем. Больше всего подешевело сухое обезжиренное молоко, сливочное масло, сухое цельное молоко и сыр.
- Растительное масло подешевело на 5% до пятилетнего минимума. Однако рост цен на пальмовое масло не разрешило компенсировать снижение цен на соевое, рапсовое и подсолнечное масла.
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Цены на какие продукты выросли
- Котировки пшеницы выросли на 1,8%, достигнув самого высокого уровня с середины 2014 года.
- Цены на мясо хоть и выросли, однако не так ощутимо, как на другие категории пищевых продуктов. Больше всего выросли котировки мяса птицы в связи с ростом импорта странами Восточной Азии. Также выросли цены на говядину, из-за активного импортного спроса со стороны Китая. В то же время цены на свинину, наоборот, упали после снижения импорта Китая.
- Индекс цен на сахара вырос на 1,7% по итогам июля. Также аналитики отметили, что подобная тенденция роста индекса на эту категорию наблюдается уже четвертый месяц подряд.
Аналитики ООН выделяют, в общем, дев причины роста цены сахара:
- укреплением котировок сырой нефти,
- последствия недавних заморозков в Бразилии, ведь страна является крупнейшим мировым экспортером сахара. Вместе с тем перспективы урожая сахара в Индии пока сдерживают стремительный рост на продукт.
Цены в Украине
- За год в Украине подорожали такие продукты питания, такие как хлебобулочные изделия, крупы, макароны, подсолнечное масло и тому подобное. Подробнее о том на сколько выросла цена, читайте здесь.
- В июне цены выросли на 6,4% с начала 2021 года, согласно аналитике Госстата.
- НБУ обновил прогноз роста инфляции в Украине до 9,6% годовых, а также предупредил, что в ближайшее время она незначительно превысит 10%.