Мировые компании подсчитывают десятки миллиардов ущерба от своей деятельности в России, – СМИ

Западные компании покидают российский рынок. Такой выход финансово затратен для компаний, но верен со стороны репутации.

По данным исследователей из Йельского университета, более 600 западных компаний заявили, что выйдут или сократят операции в России. Общая сумма ущерба от такого решения может составить десятки миллиардов долларов.

Стоит внимания Волна высоких цен будет еще 3 – 5 лет, даже если война закончится завтра, – глава Минагро

По словам профессора Джона Макинниса из Техасского университета, вопрос о том, потерпит ли компания убытки из-за своей деятельности в России, частично зависит от того, собирается ли она распоряжаться активами, законсервировать их или просто прекращает продажи в России.

Ожидается, что наибольший удар потерпит британский нефтяной гигант BP PLC, которому грозит потенциальная потеря до 25 миллиардов долларов от выхода из почти 20% доли российской нефтедобывающей компании "Роснефть".

Некоторые компании распоряжаются своими российскими активами, а не ждут. Heineken NV и Carlsberg A/S, вторая и третья по величине мировые пивоварни соответственно, заявили в прошлом месяце, что намерены полностью выйти из России. Heineken готовится к потере 400 миллионов евро.

Французский банк Société Générale SA на этой неделе заявил, что его доход снизится более чем на 3 миллиарда долларов после того, как он продаст свою долю в кредиторе "Росбанка" и его российских страховых подразделениях.

Нефтегазовые компании, пообещавшие выйти из России, обычно готовятся списать всю стоимость своих активов. Exxon Mobil Corp. намерен отказаться от своей 30% доли в масштабном нефтегазовом проекте, который он ведет на острове Сахалине на Дальнем Востоке России. В зависимости от условий выхода Exxon возможно придется списать полную балансовую стоимость пакета акций в размере 4 миллиардов долларов.

По мнению аналитиков, стоимость активов в России снижена, и компаниям может быть тяжело найти покупателя для своего бизнеса или инвестирования в совместное предприятие, или они будут вынуждены продать по низкой цене.