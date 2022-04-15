По данным исследователей из Йельского университета, более 600 западных компаний заявили, что выйдут или сократят операции в России. Общая сумма ущерба от такого решения может составить десятки миллиардов долларов.

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По словам профессора Джона Макинниса из Техасского университета, вопрос о том, потерпит ли компания убытки из-за своей деятельности в России, частично зависит от того, собирается ли она распоряжаться активами, законсервировать их или просто прекращает продажи в России.

Ожидается, что наибольший удар потерпит британский нефтяной гигант BP PLC, которому грозит потенциальная потеря до 25 миллиардов долларов от выхода из почти 20% доли российской нефтедобывающей компании "Роснефть".

Некоторые компании распоряжаются своими российскими активами, а не ждут. Heineken NV и Carlsberg A/S, вторая и третья по величине мировые пивоварни соответственно, заявили в прошлом месяце, что намерены полностью выйти из России. Heineken готовится к потере 400 миллионов евро.

Французский банк Société Générale SA на этой неделе заявил, что его доход снизится более чем на 3 миллиарда долларов после того, как он продаст свою долю в кредиторе "Росбанка" и его российских страховых подразделениях.

Нефтегазовые компании, пообещавшие выйти из России, обычно готовятся списать всю стоимость своих активов. Exxon Mobil Corp. намерен отказаться от своей 30% доли в масштабном нефтегазовом проекте, который он ведет на острове Сахалине на Дальнем Востоке России. В зависимости от условий выхода Exxon возможно придется списать полную балансовую стоимость пакета акций в размере 4 миллиардов долларов.

По мнению аналитиков, стоимость активов в России снижена, и компаниям может быть тяжело найти покупателя для своего бизнеса или инвестирования в совместное предприятие, или они будут вынуждены продать по низкой цене.