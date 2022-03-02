Майские фьючерсы на пшеницу подорожали до 10,28 доллара за бушель . Это на 7,6% больше, чем днем ​​раньше.

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И Украина, и Россия являются крупными производителями пшеницы, на них приходится около 30% мирового экспорта пшеницы,

– заявили стратеги Deutsche Bank.

В начале недели Украина объявила, что ее ключевые порты в Черном море останутся закрытыми до завершения российского вторжения, что "означает, что морским транспортом из Украины нельзя будет отправлять грузы пшеницы в течение неопределенного периода", – сказал Карстен Фрич, аналитик Commerzbank.

А из-за санкций, наложенных на Россию, судоходные компании больше не принимают заказ на доставку из России или в Россию.

В любом случае сейчас практически ни один покупатель не захочет заказывать пшеницу из России. Это значит, что до 30% мирового экспорта пшеницы сейчас более или менее отрезаны от рынка,

– сказал Фрич.

Он добавил, что война в Украине может усложнить посев яровых зерновых, сократить поставки в следующем сезоне и будет сложно найти достаточное количество альтернативных поставщиков.

Обратим внимание, что цены на фьючерсы на кукурузу и соевое масло также растут.