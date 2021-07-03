Мировому налоговому минимуму быть: что это значит для мировых корпораций

Официальные представители 130 стран мира, вместе со странами G20, по итогам встречи в виртуальном формате 1 июля 2021 года, согласились с введением глобальной минимальной ставки корпоративного налога на доходы компаний. Она составит 15%.

Мировой налог на уровне 15%

После того как большинство стран поддержали введение налогового минимума, правительства должны принять соответствующие законы, которые будут гарантировать, что компании со штаб-квартирами в их странах будут платить налоги по минимальной ставке не ниже 15% в каждой стране, в которой они работают. Отметим, что введение налога одобрили Китай и Индия, которые ранее не были полностью согласны с предлагаемыми изменениями.

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Сколько теряют страны из-за недополучения налога

, что, например, в Ирландии ставка налога составляет лишь 12,5%. Поэтому введение 15% может значительно уменьшить инвестиции в экономику страны. Подробнее о том, какие мировые гиганты имеют штаб-квартиру в Ирландии и какие риски могут ожидать экономику страны, читайте в нашем материале

По оценке Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), которая руководит переговорами по налогам, правительства ежегодно теряют от 100 миллиардов долларов до 240 миллиардов долларов из-за недополучения налогов.

После многих лет интенсивной работы и переговоров эта историческая сделка обеспечит выплату крупными транснациональными компаниями справедливой доли налогов повсюду,

– считает генеральный секретарь OECD Матиас Корман.

Какая ставка на корпоративный налог в мире

В США , в настоящее время, ставка составляет 21%, однако Джо Байден планирует поднять ее до 28%.

, в настоящее время, ставка составляет 21%, однако Джо Байден планирует поднять ее до 28%. В Канаде ставка составляет 26,5%.

ставка составляет 26,5%. В Германии – 30%.

– 30%. В Великобритании – 19%, однако правительство планирует повысить налог до 25%. Изменения планируются на 2023 год. Стоит отметить, что такое существенное повышение налога станет первым повышением для страны с 1970 года.

Исторический день, – Министр финансов США о согласовании налога

По данным Фонда налогообложения, средняя ставка корпоративного налога в мире составляет около 24%. Европа имеет самый низкий региональный показатель – около 20%.

Министр финансов США Джанет Йеллен назвала этот день "историческим для экономической дипломатии". Также она заявила, что благодаря введению мирового налогового минимума конкуренция между странами за инвестиции мировых корпораций путем снижения или смягчения налогового режима – завершится, назвав эту борьбу "гонкой уступок".

Сегодняшнее соглашение между 130 странами, на долю которых приходится более 90% мирового ВВП, является явным признаком того, что "гонки уступок" стали на шаг ближе к завершению,

– отметила Джанет Йеллен.

Краткий ход событий