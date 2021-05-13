Прогноз восстановления мировой экономики в 2021 году

В докладе ООН о "Мировое экономическое положение и перспективы, 2021 год", организация рассказала, что после резкого снижения мирового ВВП на 3,6% в 2020 году теперь оно предсказуемо возрастет 5,4% в 2021 году. 

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Что способствует росту мировой экономики 

В ООН рассказали, что две крупнейшие мировые экономики – Китай и США стали на путь восстановления благодаря применению постоянных мер по предоставлению налогово-бюджетной и денежно-кредитной поддержки и быстрой вакцинации населения.

Начальник отдела глобального экономического мониторинга ООН Хамид Рашид, отметил, что глобальный рост обусловленый укреплением экономической активности США и Китая. Однако, увеличение количества случаев заражения COVID-19 и недостаточный прогресс вакцинации во многих странах ставят под угрозу общее оздоровление мировой экономики. Вместе с тем Рашид отметил, что объемы торговли уже вышли на допандемичний уровень.

Экономика каких стран будет восстанавливаться медленнее

Страны, которые зависят от обрабатывающей промышленности, оказались в более благоприятном положении как во время кризиса, так и в период восстановления, однако быстрый подъем экономики стран, зависящих от туризма и сырьевых товаров, маловероятен.

Торговля услугами, в частности туризм, останется в упадке из-за медленного снятия ограничений на международные поездки и опасений по поводу новых волн коронавируса во многих развивающихся странах.

Прогноз роста мирового ВВП от МВФ

  • В 2021 году прогнозируемо ВВП вырастет на 0,5% по сравнению с январем 2020 года. В общем, МВФ ожидает рост экономики на уровне 6%, против прошлогодних 5,5%.
  • В 2022 году ВВП вырастет на 4,4%, ранее ожидалось, что лишь на 4,2%. 

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Прогноз роста ВВП Украины 

Прогноз Минфина на 2021 – 2022 года

  • В 2021 году ожидается на уровне 4,1%.
  • В 2022 году прогнозируемо составит 3,7%.

Прогноз Нацбанка на 2021 год

В НБУ прогнозируют, что экономика начнет восстанавливаться со второго квартала текущего года. Банк также ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

Что такое ВВП

ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.