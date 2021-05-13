Прогноз восстановления мировой экономики в 2021 году

В докладе ООН о "Мировое экономическое положение и перспективы, 2021 год", организация рассказала, что после резкого снижения мирового ВВП на 3,6% в 2020 году теперь оно предсказуемо возрастет 5,4% в 2021 году.

Обратите внимание Впервые во время кризиса: экономика Великобритании начала восстанавливаться

Напомним, что в январе текущего года ООН прогнозировала рост мирового ВВП только на 4,7%.

Что способствует росту мировой экономики

В ООН рассказали, что две крупнейшие мировые экономики – Китай и США стали на путь восстановления благодаря применению постоянных мер по предоставлению налогово-бюджетной и денежно-кредитной поддержки и быстрой вакцинации населения.

Начальник отдела глобального экономического мониторинга ООН Хамид Рашид, отметил, что глобальный рост обусловленый укреплением экономической активности США и Китая. Однако, увеличение количества случаев заражения COVID-19 и недостаточный прогресс вакцинации во многих странах ставят под угрозу общее оздоровление мировой экономики. Вместе с тем Рашид отметил, что объемы торговли уже вышли на допандемичний уровень.

Экономика каких стран будет восстанавливаться медленнее

Страны, которые зависят от обрабатывающей промышленности, оказались в более благоприятном положении как во время кризиса, так и в период восстановления, однако быстрый подъем экономики стран, зависящих от туризма и сырьевых товаров, маловероятен.

Торговля услугами, в частности туризм, останется в упадке из-за медленного снятия ограничений на международные поездки и опасений по поводу новых волн коронавируса во многих развивающихся странах.

Прогноз роста мирового ВВП от МВФ

В 2021 году – прогнозируемо ВВП вырастет на 0,5% по сравнению с январем 2020 года. В общем, МВФ ожидает рост экономики на уровне 6%, против прошлогодних 5,5%.

– В 2022 году – ВВП вырастет на 4,4%, ранее ожидалось, что лишь на 4,2%.

Подробнее Когда мировая экономика оправится и от коронокризиса: прогноз МВФ

Прогноз роста ВВП Украины

Прогноз Минфина на 2021 – 2022 года

В 2021 году – ожидается на уровне 4,1%.

– В 2022 году – прогнозируемо составит 3,7%.

Прогноз Нацбанка на 2021 год

В НБУ прогнозируют, что экономика начнет восстанавливаться со второго квартала текущего года. Банк также ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%.