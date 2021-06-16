Мировой ВВП будет расти: агентство Fitch улучшило прогноз на 2021 год

Мировая экономика в 2021 году вырастет до 6,3%, по улучшенному прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings. В марте прогноз был на уровне 6,1%.

Как вырастет ВВП в разных странах

В США – на 6,8%, против мартовского прогноза в 6,2%.

– на 6,8%, против мартовского прогноза в 6,2%. В Европе – на 5%, против предыдущих 4,7%.

– на 5%, против предыдущих 4,7%. В Великобритании – на 6,6%, против 5%.

– на 6,6%, против 5%. В Японии – снизится до 2,5% с 3,6%.

– снизится до 2,5% с 3,6%. В Китае – на 8,4%, следует отметить, что прогноз не изменился с марта.

Читайте также Корейское экономическое чудо: в каких отраслях эта страна среди лидеров

Обратите внимание, что аналитики Национального статистического бюро Китая прогнозируют, что ВВП Поднебесной вполне может достичь 19% в 2021 году. В I квартале 2021 года экономика выросла до 18,3%. Подробнее об экономических цели Китая и прогнозах экспертов касательно роста ВВП, читайте в нашем материале.

Инфляция в США

Агентство прогнозирует, что инфляция в США к концу 2021 года будет на уровне 4,1%. Вместе с тем в последующие годы предполагается, что она составит следующие показатели:

до конца 2022 ожидается снижение до 2,2%,

в 2023 году – подъем до 2,5%.

Стоит отметить, что в мае 2021 года инфляция в США достигла 13-летнего максимума. За год цены выросли на 5% в годовом выражении, что является наибольшим приростом индекса потребительских цен с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,3%.

Другие прогнозы роста мирового ВВП в 2021 году

Что такое ВВП ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.