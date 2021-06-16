Мировой ВВП будет расти: агентство Fitch улучшило прогноз на 2021 год

16 июня 2021 , 19:29
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Источник:

Global Economic Outlook

Мировая экономика в 2021 году вырастет до 6,3%, по улучшенному прогнозу международного рейтингового агентства Fitch Ratings. В марте прогноз был на уровне 6,1%.

Как вырастет ВВП в разных странах

  • В США – на 6,8%, против мартовского прогноза в 6,2%.
  • В Европе – на 5%, против предыдущих 4,7%.
  • В Великобритании – на 6,6%, против 5%.
  • В Японии – снизится до 2,5% с 3,6%.
  • В Китае – на 8,4%, следует отметить, что прогноз не изменился с марта.

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Обратите внимание, что аналитики  Национального статистического бюро Китая прогнозируют, что ВВП Поднебесной вполне может достичь 19% в 2021 году. В I квартале 2021 года экономика выросла до 18,3%. Подробнее об экономических цели Китая и прогнозах экспертов касательно роста ВВП, читайте в нашем материале. 

Инфляция в США

Агентство прогнозирует, что инфляция в США к концу 2021 года будет на уровне 4,1%. Вместе с тем в последующие годы предполагается, что она составит следующие показатели:

  • до конца 2022 ожидается снижение до 2,2%,
  • в 2023 году – подъем до 2,5%.

Стоит отметить, что в мае 2021 года инфляция в США достигла 13-летнего максимума. За год цены выросли на 5% в годовом выражении, что является наибольшим приростом индекса потребительских цен с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,3%. 

Другие прогнозы роста мирового ВВП в 2021 году

  • Всемирный банк прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 5,6% в 2021 году и это будет самым большим скачком за последние 80 лет. Учреждение считает, что такой результат преимущественно обеспечат экономики США и Китая.
  • Международный валютный фонд во Всемирном экономическом прогнозе (WEO) улучшил оценку мировой экономики и спрогнозировал ее рост до 6% в 2021 году.
  • ООН в майском докладе о "Мировом экономическом положении и перспективах, 2021" улучшило рос мирового ВВП до 5,4%, в январе прогноз был на уровне 4,7%. 
Напомним,  что рост ВВП Украины Минэкономики прогнозирует на уровне 4,1%, а НБУ на уровне 3,8%. О том, как прогнозируемо ВВП будет расти до 2024 года по прогнозу Кабмина, читайте в нашем материале.

Что такое ВВП

ВВП – это внутренний валовой продукт, который обозначает общую денежную стоимость товаров, произведенных на территории конкретной страны. Обратите внимание, что падение ВВП является показателем экономического спада страны, или рецессии, рост же наоборот свидетельствует о ее процветании.
Автор: Дар'я Вереньова