Как вырастет ВВП в разных странах

В США – на 6,8%, против мартовского прогноза в 6,2%.

– В Европе – на 5%, против предыдущих 4,7%.

– В Великобритании – на 6,6%, против 5%.

– В Японии – снизится до 2,5% с 3,6%.

– В Китае – на 8,4%, следует отметить, что прогноз не изменился с марта.

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Обратите внимание , что аналитики Национального статистического бюро Китая прогнозируют, что ВВП Поднебесной вполне может достичь 19% в 2021 году. В I квартале 2021 года экономика выросла до 18,3%. Подробнее об экономических цели Китая и прогнозах экспертов касательно роста ВВП, читайте в нашем материале.

Инфляция в США

Агентство прогнозирует, что инфляция в США к концу 2021 года будет на уровне 4,1% . Вместе с тем в последующие годы предполагается, что она составит следующие показатели:

до конца 2022 ожидается снижение до 2,2%,

в 2023 году – подъем до 2,5%.

Стоит отметить, что в мае 2021 года инфляция в США достигла 13-летнего максимума. За год цены выросли на 5% в годовом выражении, что является наибольшим приростом индекса потребительских цен с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,3%.

Другие прогнозы роста мирового ВВП в 2021 году

Напомним, что рост ВВП Украины Минэкономики прогнозирует на уровне 4,1%, а НБУ на уровне 3,8%. О том, как прогнозируемо ВВП будет расти до 2024 года по прогнозу Кабмина, читайте в нашем материале .