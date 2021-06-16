Как вырастет ВВП в разных странах
- В США – на 6,8%, против мартовского прогноза в 6,2%.
- В Европе – на 5%, против предыдущих 4,7%.
- В Великобритании – на 6,6%, против 5%.
- В Японии – снизится до 2,5% с 3,6%.
- В Китае – на 8,4%, следует отметить, что прогноз не изменился с марта.
Читайте также Корейское экономическое чудо: в каких отраслях эта страна среди лидеров
Обратите внимание, что аналитики Национального статистического бюро Китая прогнозируют, что ВВП Поднебесной вполне может достичь 19% в 2021 году. В I квартале 2021 года экономика выросла до 18,3%. Подробнее об экономических цели Китая и прогнозах экспертов касательно роста ВВП, читайте в нашем материале.
Инфляция в США
Агентство прогнозирует, что инфляция в США к концу 2021 года будет на уровне 4,1%. Вместе с тем в последующие годы предполагается, что она составит следующие показатели:
- до конца 2022 ожидается снижение до 2,2%,
- в 2023 году – подъем до 2,5%.
Стоит отметить, что в мае 2021 года инфляция в США достигла 13-летнего максимума. За год цены выросли на 5% в годовом выражении, что является наибольшим приростом индекса потребительских цен с августа 2008 года, когда показатель составлял 5,3%.
Другие прогнозы роста мирового ВВП в 2021 году
- Всемирный банк прогнозирует, что мировая экономика вырастет на 5,6% в 2021 году и это будет самым большим скачком за последние 80 лет. Учреждение считает, что такой результат преимущественно обеспечат экономики США и Китая.
- Международный валютный фонд во Всемирном экономическом прогнозе (WEO) улучшил оценку мировой экономики и спрогнозировал ее рост до 6% в 2021 году.
- ООН в майском докладе о "Мировом экономическом положении и перспективах, 2021" улучшило рос мирового ВВП до 5,4%, в январе прогноз был на уровне 4,7%.