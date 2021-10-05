Почему мировой экономике грозит глобальный кризис уже в ближайшее время

Финансовый эксперт Майкл Уинфри прогнозирует глобальный экономический кризис уже этой зимой. Все из-за подорожания энергоресурсов и проблем с поставками многих товаров. В каких странах уже заметны тревожные сигналы, рассказываем далее.

Почему мировая экономика под угрозой

Пандемия COVID-19 оказалась большим кризисом для человечества, считает Уинфри. Ведь во всем мире наблюдаются проблемы с поставками большинства товаров, начиная от зерна и заканчивая компьютерными чипами.

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Дефицит горючего в Великобритании

В Великобритании уже некоторое время наблюдается острый дефицит топлива, а полки в супермаркетах пустые из-за нехватки водителей. По словам Майкла Уинфри, этой зимой температурный режим в Северном полушарии повлияет на различные рынки, и если оправдаются пессимистические прогнозы метеорологов, то нехватка энергоресурсов приведет к полномасштабному кризису.

Что известно о работе АЗС Великобритании

Из-за проблем с горючим правительство Британии даже приостановило действие закона о конкуренции. Он должен способствовать решению проблемы с нехваткой топлива на АЗС.

Это должно помочь компаниями обмениваться данными и отдавать приоритет тем частям страны, где дефицит наибольший.

Кстати, Британия уже приостанавливала действие этого закона в марте 2020 года из-за риска перебоев с поставками продукции в супермаркеты в начале пандемии коронавируса.

Рост цен на газ и электричество

, что четыре энергетические компании в Великобритании объявили себя банкротами на фоне сложившейся ситуации. Подробнее об этом, читайте здесь

Недостаток энергоресурсов в мире, по мнению Уинфри, может привести к "драки" за ресурсы. Так, Китай распорядился обеспечить поставки угля сверх квот, что привело к рекордному росту цен на газ и электричество в Европе.

Напомним, что еще в конце сентября финансовый конгломерат Morgan Stanley прогнозировал рекордно высокую цену на нефть – в более 80 долларов за баррель. Подчеркивая, что ее цена может потерять связь с предельной стоимостью поставки, в случае стремительного роста стоимости сырья.

Также рост цен на газ и электричество привело к тому, что на континенте сеть теплиц в Нидерландах закрылась, что может отразиться на поставках пищевой продукции.

Важно Новый рекорд: цена газа в Европе вновь существенно выросла

Вместе с тем во Франции власти запретили повышать регулируемые тарифы на газ и сократила налоги на электроэнергию. Также во всем мире сокращаются запасы пшеницы, а прогнозы по производству зерна только ухудшаются.

Финансовый кризис в США

, что из-за нехватки электроэнергии в Китае власти ввели специальные квоты, в результате чего пострадали 44% промышленности Поднебесной. На этом фоне Goldman Sachs снизил прогноз роста ВВП страны с 8,2% до 7,8%

Также в США может произойти дефолт и назревает финансовый кризис, если Конгресс США не согласует поднятие потолка госдолга. Такая ситуация поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты.

Все дело в том, что долговые обязательства и соцвыплаты вскоре могут пересечь "долговой потолок", то есть лимит, который заложен в бюджете на эти цели. В JPMorgan выразили обеспокоенность тем, что США возможно приблизились к своему первому дефолту в истории.

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Генеральный директор JPMorgan Джейми Димон назвал подобный сценарий "потенциальной катастрофой". Поэтому он надеется, что законодателям удастся урегулировать этот кризис.