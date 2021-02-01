Объем совокупного государственного долга в мире по состоянию на конец 2020 года достиг 97,6% ВВП. Его сумма составляет почти 90 триллионов долларов.

Источник: МВФ

В конце 2019 года мировой госдолг составлял лишь 83,5%. К концу 2021 года этот показатель, вероятно, возрастет до 99,5%.

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Какова ситуация с госдолгом в мире

По состоянию на конец 2020 года госдолг в мире достиг 97,6% ВВП. Сумма долга в пересчете на доллары составляет 89,6 триллионов долларов.

В МВФ отмечают, что глобальные меры бюджетной поддержки в размере 14 триллионов долларов способствуют спасению жизней и сохранению средств к существованию, а также смягчают последствия пандемии для потребления и объема производства.

В совокупности с экономическим спадом, который вызывает снижение доходов, подобная поддержка ведет к росту государственного долга и бюджетным дефицитам,

– отмечают в Фонде.

Там также считают, что сейчас критически важно уравновесить поддержку краткосрочного спроса, чтобы восстановить экономику в среднесрочной перспективе.

"Необходимо выработать надежные среднесрочные параметры бюджета и наладить стратегии консолидации, особенно в странах с высоким уровнем долга", – отмечают в МВФ.

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В каких странах в 2020 году больше всего вырос госдолг

Особенно существенный рост зафиксировали в развитых странах , которые могут привлекать деньги по низким процентным ставкам.

, которые могут привлекать деньги по низким процентным ставкам. Их задолженность повысилась до 123% на конец декабря со 105% в конце 2019 года. В 2021 году ожидается повышение до 125%.

на конец декабря со 105% в конце 2019 года. В 2021 году ожидается повышение до 125%. Госдолг США в 2020 году почти достиг 129% ВВП, годом ранее было 108%. Фонд прогнозирует дальнейший его рост в 2021 году – до 132,5% ВВП, с учетом 2 мощных пакетов финансовой помощи экономике страны.

Обратите внимание! Государственный долг Украины на конец 2020 года составил 90,3 миллиарда долларов или 2,56 триллиона гривен.