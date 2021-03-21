Мировая экономика начала восстанавливаться быстрее, но есть тревожные звоночки
Согласно оценке МВФ, мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Однако, по словам первого заместителя главы МВФ Джеффри Окамото, это восстановление неравномерно.
Источник:пресс-релиз UNCTAD
В Международном валютном фонде отметили, что стремительное восстановление мировой экономики не всегда является положительным. Как утверждают эксперты, есть и тревожные звоночки.
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К примеру, неравномерное восстановление мировой экономики может увеличить разрыв между развитыми странами и развивающимися странами.
В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США и перспектив более масштабной вакцинации,
– сказал Окамото.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,1%. В декабря 2020 года агентство ожидало роста на 5,3%.
А как насчет Украины
Еще в августе 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика начала восстанавливаться еще в третьем квартале. На это повлияли сразу несколько факторов, среди которых – восстановление потребления.
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Как коронавирус повлиял на мировую экономику
- По данным экспертов, пандемия коронавируса стала для мира самым большим испытанием после Второй мировой войны.
- Кризис 2020 года, вызванный коронавирусом, поглотил весь мир. Пандемия иимела негативное влияние на экспорт товаров, например, нефти. В результате спрос на сырье резко уменьшился, а цены – снизились.
- Из-за карантина многие предприятия и учреждения прекратили свою работу. Не менее пострадала и отрасль туризма. Авиакомпании заявили о резком падении доходов и начали увольнять своих работников.
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