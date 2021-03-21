Согласно оценке МВФ, мировая экономика восстанавливается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Однако, по словам первого заместителя главы МВФ Джеффри Окамото, это восстановление неравномерно.

В Международном валютном фонде отметили, что стремительное восстановление мировой экономики не всегда является положительным. Как утверждают эксперты, есть и тревожные звоночки.

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К примеру, неравномерное восстановление мировой экономики может увеличить разрыв между развитыми странами и развивающимися странами.

В январе мы прогнозировали рост мировой экономики в 2021 году на уровне 5,5%. Однако появляются перспективы быстрого восстановления благодаря дополнительному бюджетному стимулированию, особенно в США и перспектив более масштабной вакцинации,

– сказал Окамото.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило прогноз роста мировой экономики в 2021 году до 6,1%. В декабря 2020 года агентство ожидало роста на 5,3%.

А как насчет Украины

Еще в августе 2020 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинская экономика начала восстанавливаться еще в третьем квартале. На это повлияли сразу несколько факторов, среди которых – восстановление потребления.

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