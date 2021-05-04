Цены на сталь, медь, кукурузу, какао-бобы начали резко расти и уже достигли максимального уровня за несколько лет.

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ФРС и центральные банки продолжают накачивать экономику деньгами, не слишком беспокоясь об инфляции, а значит тенденция продолжится – несмотря на то, что резкий рост цен на сырье в результате приведет к удорожанию конечной продукции,

– предполагает издание.

Со своей стороны аналитик UBS Group сообщает, главный драйвер, который поддерживает рост цен на сырьевые товары, – постепенное восстановление мировой экономики.

В банке ждут, что рост продолжится, и в 2022 году они вырастут в цене еще на 10%.

Причины роста цен

Цена на медь за последний год выросла более чем на 90%. Главная причина – обещания стран Запада стимулировать использование возобновляемых источников энергии и электромобилей.

Сталь же дорожает главным образом из-за того, что Китай сокращает производство стали и алюминия.

Стремительно растут цены на зерно, что в будущем может поставить под удар фермеров. За последний год стоимость кукурузы удвоилась, а соевый шрот подорожал более чем на 40%. На ценах также сказывается плохая погода, которая подрывает урожай в ключевых странах-производителях, таких как Бразилия и Франция,

– указывают журналисты.

Обратите внимание! В Bloomberg считают, что от роста цен на сырье выигрывают экспортеры, в основном развивающиеся страны. Импортеры же, наоборот, пострадают.