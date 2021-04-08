Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) опубликовала данные роста стоимости продуктов питания с помощью индекса потребительских цен. В структуре отметили, что мировые цены растут уже 10 месяц подряд и не имеют никаких признаков замедления.

Рост индекса цен

Оценка индекса цен на продовольственные товары не только неуклонно растет уже в течение 10 месяцев, но и достигла своего наивысшего уровня с 2014 года. Как сообщает FAO в марте индекс цен продовольствия на 2,1% выше чем в феврале и составляет 118,5 пункта.

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Цены на продукты

За март 2021 года индекс потребительских цен вырос в ряде пищевых продуктов

Растительное масло на 8%, также выросла цена и на соевое масло, а в FAO отметили, что это рекордный показатель почти за десять лет.

Молочная продукция на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Стоит отметить сокращение предложение масла на рынке, что привело к высоким ценам на продукцию.

Мясные продукты на 2,3%.

Однако, не на все продукты индекс цен вырос, в FAO отметили и некоторые пищевые сектора, где наоборот состоялось падение

Зерно – сократились на 1,8%, однако даже с такими показателями индекс по сравнению с мартом 2020 года остается на 26,5% больше прошлогодней цены.

Сахар – индекс сократился на 4%.