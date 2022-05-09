Денис Шмигаль подчеркнул, что блокировка украинских портов приводит к нехватке продовольствия на глобальном уровне. Глава Правительства добавил, что в понедельник, 9 мая, он вместе с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем посетили порт в Одессе.

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Шмыгаль о ситуации с портами в Украине

Глава Кабмина добавил, что результатом действий государства-агрессора уже стал стремительный рост цен на ряд товаров на мировых рынках. Речь идет о:

пшеница,

кукурузе,

подсолнечном масле на мировых рынках.

Денис Шмыгаль заявил, что, несмотря на планы России создать продовольственный кризис, необходимо вместе сделать все, чтобы голод в отдельных странах не стал реальностью. Премьер-министр также поблагодарил Мишеля за этот визит и привлечение внимания к этой проблеме.

Шмыгаль сообщил, что на сегодняшний день в украинских портах заблокировано примерно 70 судов, из них 10 – в Одессе. По его словам, львиная доля этих кораблей – это балкеры и суда для перевозки генеральных грузов. Кроме того, в настоящее время заблокировано 90 тонн аграрной продукции. Этот товар государство Украина хотела доставить в страны:

Африки,

Европы,

Азии.

Глава Правительства добавил, что каждый день Украина теряет 170 миллионов долларов из-за этой ситуации, тогда как экспортные мощности государства упали более чем на 50%. Шмыгаль также сказал, что часть запасов удалось спасти по железной дороге и автомобилями. Однако часть запасов удалось захватить оккупантам или они находятся под обстрелами.

Шмыгаль подчеркнул, что ответственность за продовольственный кризис в мире лежит исключительно на России, которая сейчас пытается "убедить" мировое сообщество, чтобы Запад снял со страны санкции.

Реакция Шарля Мишеля

Эту ситуацию также прокомментировал президент Европейского совета Шарль Мишель. Политик акцентировал, что Одесса занимает важное место в системе обеспечения продовольственной безопасности в мире.

Он добавил, что на этот момент в Одесском порту заблокированы миллионы тонн продовольствия. И потенциально это означает возникновение сложной ситуации для многих стран. Мишель подчеркнул, что прежде всего это касается развивающихся стран.

И всю ответственность за эту ситуацию несет Россия,

– заявил Шарль Мишель.

Глава Европейского Совета поручился, что блок сделает все возможное, что в его силах, для того, чтобы решить эту проблему.

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