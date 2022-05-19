Мир должен добиться от России создания коридоров для экспорта продовольствия из Украины – Госдеп

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, как можно решить продовольственный кризис. Соответствующее заявление он объявил, выступая в американском департаменте.

Из-за войны России против Украины может наступить продовольственный кризис не только во временно оккупированных территориях, но и в мире.

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В Верховной Раде Украины сообщили, что Россия уже похитила около 400 тысяч тонн зерна из временно оккупированных районов Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.

Также они ракетно-бомбовыми ударами уничтожают элеваторы, склады, сельскохозяйственную технику и инфраструктуру, что срывает проведение посевной кампании. Кроме того, страна-агрессор заблокировала украинские порты и заминировала морской путь.

Это все сделало невозможным экспорт украинской сельскохозяйственной продукции прошлых урожаев. Известно, что в порту Одессы заблокировано 25 миллионов тонн зерна. При этом в целом Украина не может вывезти 90 миллионов тонн зерновых.

Как результат, вторжение России в Украину ставит под угрозу международную продовольственную безопасность и может спровоцировать самый большой продовольственный кризис в истории человечества. В срочной помощи уже нуждаются более 400 миллионов человек, а цены на продукты достигли рекордных значений.

Заявление Блинкена

Энтони Блинкен считает, что страны должны добиться от России разблокировки коридоров для экспорта продовольствия из Украины. Только таким образом можно решить продовольственный кризис.

Правительства и международные организации могут совместно добиваться от России создания коридоров для того, чтобы продовольствие и другие важные грузы могли безопасно покидать Украину наземным или морским путем,

– сообщил Блинкен.

Также госсекретарь США отметил, что Вашингтон выделит около 215 миллионов долларов для борьбы с мировым продовольственным кризисом. Кроме того, он добавил, что администрация президента США ожидает, что Конгресс выделит дополнительное масштабное финансирование, направленное на цели продовольственной безопасности.

"Мы ожидаем, что наш Конгресс очень скоро одобрит выделение 5,5 миллиардов долларов федерального финансирования для гуманитарной помощи и продовольственной безопасности", – рассказал Энтони Блинкен.

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