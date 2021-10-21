В Минсоцполитики разъяснили, как оформить субсидию, если есть долги
Украинцы, имеющие просроченную задолженность по оплате коммунальных услуг, не могут получать субсидию. Что же делать тем, кто не может платить платежи без помощи государства, – читайте далее.
В Министерстве социальной политики Украины отметили, что даже граждане с задолженностью смогут претендовать на субсидию.
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В министерстве пояснили, что для этого украинцам нужно заключить договор реструктуризации и обратиться в орган соцзащиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии.Обратите внимание! Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более чем на 3 месяца задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 340 гривен.
В то же время, отмечают в ведомстве, жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности. Чтобы узнать детали, в Минсоцполитики советуют потребителям обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг.
В министерстве также отметили, если такой договор будет заключен в течение 2 месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.
Рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по оплате услуг и которые не могут без помощи государства оплачивать платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии,
– отмечают в министерстве.
Добавим, что проверить назначения жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий можно на сайте Информационно-вычислительного центра Министерства социальной политики.Впечатляет! По состоянию на август 2021 года долги за коммунальные услуги составили 64,4 миллиарда гривен. Больше всего украинцы задолжали за поставки и распределение природного газа – 23,7 миллиарда гривен, а также за поставку тепла и горячей воды – 20,3 миллиарда гривен.
Полный текст публикации Минсоцполитики:
Граждане, имеющие задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, также могут оформить жилищную субсидию.
Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (340 гривен).
В то же время жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности. По вопросу заключения указанного договора потребителям нужно обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг.
Если такой договор будет заключен в течение 2 месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.
Таким образом, рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по оплате услуг и которые не могут без помощи государства оплачивать платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии.