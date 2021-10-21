В министерстве пояснили, что для этого украинцам нужно заключить договор реструктуризации и обратиться в орган соцзащиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии.
В то же время, отмечают в ведомстве, жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности. Чтобы узнать детали, в Минсоцполитики советуют потребителям обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг.
В министерстве также отметили, если такой договор будет заключен в течение 2 месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.
Рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по оплате услуг и которые не могут без помощи государства оплачивать платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии, – отмечают в министерстве.
Добавим, что проверить назначения жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий можно на сайте Информационно-вычислительного центра Министерства социальной политики.