В Министерстве социальной политики Украины отметили, что даже граждане с задолженностью смогут претендовать на субсидию.

Важно Субсидии на отопительный сезон 2021 – 2022: кто уже получил и сколько

В министерстве пояснили, что для этого украинцам нужно заключить договор реструктуризации и обратиться в орган соцзащиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии.

Обратите внимание! Согласно законодательству, жилищная субсидия не назначается при наличии просроченной более чем на 3 месяца задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, срок исковой давности которой не истек и общая сумма которой превышает 340 гривен.

В то же время, отмечают в ведомстве, жилищная субсидия назначается в случае наличия задолженности, если заключен договор о реструктуризации этой задолженности. Чтобы узнать детали, в Минсоцполитики советуют потребителям обратиться к поставщикам соответствующих коммунальных услуг.

В министерстве также отметили, если такой договор будет заключен в течение 2 месяцев с начала отопительного сезона, жилищная субсидия будет назначена с начала сезона.

Рекомендуем гражданам, имеющим задолженность по оплате услуг и которые не могут без помощи государства оплачивать платежи за услуги, заключить договор реструктуризации и обратиться в орган социальной защиты населения по вопросу назначения жилищной субсидии,

– отмечают в министерстве.

Добавим, что проверить назначения жилищной субсидии по данным Единого государственного реестра получателей жилищных субсидий можно на сайте Информационно-вычислительного центра Министерства социальной политики.