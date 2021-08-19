В Минсоцполитики рассказали, как может вырасти средняя пенсия к концу 2021 года

Средняя пенсия в Украине до конца 2021 года может вырасти до 3900 гривен. Сейчас она в среднем достигает 3700 гривен.

Об этом в эфире телеканала заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Она рассказала, что имеет график и внимательно следит за ситуацией.

Читайте также Пенсии по-новому: как с 1 сентября будут получать выплаты украинцы

Рост средней пенсии к концу года

Мы очень хороший темп взяли. Мы находили тот баланс и таргетували те группы, кому труднее. К концу 2021 года, возможно, 3900 гривен средняя пенсия,

– отметила Лазебная.

Для сравнения: сейчас украинские пенсионеры в среднем получают 3700 гривен.

Руководительница министерства напомнила, что до конца года запланированы еще 2 повышения пенсионных выплат. В октябре пенсию увеличат для 75-летних, а с 1 декабря – в связи с ростом минимальной зарплаты повышается минимальная гарантия для людей от 65 лет.

Министр подытожила, что в конце года будет видно, на сколько фактически возрастет средняя пенсия.

Повышение пенсий в 2021 году: что известно