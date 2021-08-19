В Минсоцполитики рассказали, как может вырасти средняя пенсия к концу 2021 года
Источник:UA: Перший
Средняя пенсия в Украине до конца 2021 года может вырасти до 3900 гривен. Сейчас она в среднем достигает 3700 гривен.
Об этом в эфире телеканала заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Она рассказала, что имеет график и внимательно следит за ситуацией.
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Рост средней пенсии к концу года
Мы очень хороший темп взяли. Мы находили тот баланс и таргетували те группы, кому труднее. К концу 2021 года, возможно, 3900 гривен средняя пенсия,
– отметила Лазебная.
Для сравнения: сейчас украинские пенсионеры в среднем получают 3700 гривен.
Руководительница министерства напомнила, что до конца года запланированы еще 2 повышения пенсионных выплат. В октябре пенсию увеличат для 75-летних, а с 1 декабря – в связи с ростом минимальной зарплаты повышается минимальная гарантия для людей от 65 лет.
Министр подытожила, что в конце года будет видно, на сколько фактически возрастет средняя пенсия.
Повышение пенсий в 2021 году: что известно
- Июльское перечисление уже произошло, в результате средний размер пенсии составляет 3 778,78 гривны, поскольку за II квартал (апрель – июнь) средняя пенсия в Украине выросла на 54,13 гривны, или на 1,45%.
- С 1 октября повысят пенсии на 400 гривен для пенсионеров от 75 до 80 лет.
- А с 1 декабря запланирован рост минимальной пенсии на 80 гривен – до 1934 гривен. Кроме того, вырастет минимальная зарплата с 6 тысяч гривен до 6,5 тысяч гривен и повысят минимальную пенсию для украинцев старше 65 лет с большим стажем – до 2 600 тысяч гривен.