В Минсоцполитики посоветовали украинцам, как повысить свою пенсию до 7 тысяч

15 октября 2021 , 07:20
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Источник:

Минсоцполитики

Рассчитывать на получение пенсии в размере около 7 тысяч гривен могут только украинцы с полным страховым стажем по солидарной и накопительной системам.

Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.

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Пенсия в 7 тысяч гривен

Пенсия около 7 тысяч гривен – это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников:

  • солидарного;
  • накопительного.

В таком случае выплаты составят не менее 40% от зарплаты, соответствующей нормам конвенции МОТ.

Кроме этого, при вкладах 4% от заработной платы и доходности +0,25% в месяц выше уровня инфляции, согласно подсчетам, украинцы смогут накопить достаточно высокую пенсию, однако для этого обязательны к исполнению следующие условия:

  • заработная плата должна быть не менее 15 тысяч гривен в месяц;
  • общий одобренный стаж работы 35 лет;
  • пенсия в солидарной системе в размере 3,6 тысячи гривен.

В этих условиях средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет составит 3,1 тысячи гривен, что в сумме даст размер общей пенсии по солидарной и накопительной системам более 6,7 тысячи гривен – 45% от расчетной зарплаты.


Расчет вариантов пенсионных накоплений / Инфографика Минсоцполитики 

Обратите внимание! С 1 октября 2021 года в Украине пенсионеры будут иметь повышенную пенсию. Люди в возрасте от 75 до 80 лет будут получать компенсацию в размере 400 гривен.
Автор: Олег Васьків