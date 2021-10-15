Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины.
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Пенсия в 7 тысяч гривен
Пенсия около 7 тысяч гривен – это пример того, какую пенсию может получать человек с полным страховым стажем из двух источников:
- солидарного;
- накопительного.
В таком случае выплаты составят не менее 40% от зарплаты, соответствующей нормам конвенции МОТ.
Кроме этого, при вкладах 4% от заработной платы и доходности +0,25% в месяц выше уровня инфляции, согласно подсчетам, украинцы смогут накопить достаточно высокую пенсию, однако для этого обязательны к исполнению следующие условия:
- заработная плата должна быть не менее 15 тысяч гривен в месяц;
- общий одобренный стаж работы 35 лет;
- пенсия в солидарной системе в размере 3,6 тысячи гривен.
В этих условиях средняя пенсия по накопительной системе за 15 лет составит 3,1 тысячи гривен, что в сумме даст размер общей пенсии по солидарной и накопительной системам более 6,7 тысячи гривен – 45% от расчетной зарплаты.
Расчет вариантов пенсионных накоплений / Инфографика Минсоцполитики