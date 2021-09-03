В Минсоцполитики планируют 5 этапов повышения пенсий в 2022 году
Источник:Министерство социальной политики
В рамках подготовки проекта Госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть 5 шагов повышения пенсий. Это будут делать для обеспечения социальной справедливости пенсионной системы.
Пенсии предлагают повысить для людей, которые по возрасту или состоянию здоровья нуждаются в дополнительной социальной защите. Это будут делать путем индексации всех пенсий по общим правилам.
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Как предлагают повышать пенсию в 2022 году
- С 1 января повышение пенсий лицам с инвалидностью среди ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
- с 1 марта – для почти 10 миллионов пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;
- с 1 июля и с 1 декабря повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
- с 1 октября минимальной пенсии по возрасту через прогнозируемое повышение минимальной заработной платы.
Эти предложения, а также принятие Верховной Радой законопроекта №4668 дадут возможность впервые после 2014 года охватить все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых группах,
– заявили в министерстве.
На 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в программу ежемесячных доплат пожилым людям:
- пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет.
Это позволит повысить доходы 1,5 миллионам пенсионеров.Обратите внимание! На пенсии в августе 2021 года Пенсионный фонд выделил рекордную сумму – 44,3 миллиона гривен. Это максимальный объем расходов в этом году.