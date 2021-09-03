В Минсоцполитики планируют 5 этапов повышения пенсий в 2022 году

В рамках подготовки проекта Госбюджета-2022 Минсоцполитики предлагает предусмотреть 5 шагов повышения пенсий. Это будут делать для обеспечения социальной справедливости пенсионной системы.

Пенсии предлагают повысить для людей, которые по возрасту или состоянию здоровья нуждаются в дополнительной социальной защите. Это будут делать путем индексации всех пенсий по общим правилам.

Интересно 5 – 6 тысяч долларов, – сказал Вениславский, какую пенсию получают судьи Верховного Суда

Как предлагают повышать пенсию в 2022 году

С 1 января повышение пенсий лицам с инвалидностью среди ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

с 1 марта – для почти 10 миллионов пенсионеров и компенсационных выплат для пенсионеров старше 75 лет;

с 1 июля и с 1 декабря повышение пенсионных выплат в связи с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

с 1 октября минимальной пенсии по возрасту через прогнозируемое повышение минимальной заработной платы.

Эти предложения, а также принятие Верховной Радой законопроекта №4668 дадут возможность впервые после 2014 года охватить все категории пенсионеров с акцентом на наиболее уязвимых группах,

– заявили в министерстве.

На 2022 год Минсоцполитики предлагает включить в программу ежемесячных доплат пожилым людям:

пенсионеров в возрасте от 70 до 75 лет.

Это позволит повысить доходы 1,5 миллионам пенсионеров.