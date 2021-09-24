В Минсоцполитики объяснили, кому можно обращаться за жилищной субсидией

В Министерстве социальной политики уточнили, кто имеет право на получение жилищных субсидий. Речь идет о семьях, которым жилищно-коммунальные услуги обходятся в сумму, больше определенного для них обязательного платежа.

Сумма этого платежа рассчитывается индивидуально для каждой семьи, существует специальная формула. Обязательный процент зависит от доходов семьи. Эти правила будут действовать минимум до конца карантина.

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Как рассчитывается обязательный процент платежа

Сначала вычисляют среднемесячный совокупный доход домохозяйства. Тогда его делят на количество членов семьи, так определяется среднемесячный доход на человека. Далее доход на одного человека нужно разделить на размер прожиточного минимума в расчете на месяц, установленного на начало года, с которого назначают субсидию. По состоянию на 1 января 2021 года, например, он составлял 2189 гривен.

Полученный результат надо поделить на 2, а затем умножить на 15%. Именно так определяется процент от среднемесячного совокупного дохода. Наконец, чтобы рассчитать размер обязательной части платежа, обязательный процент умножают на среднемесячный доход домохозяйства.

Правила получения субсидий изменились с 1 сентября

. По информации от премьер-министра , в Украине субсидии получают около 3 миллионов человек. Недавно состоялась верификация – через электронные реестры. Под верификацию с личным подтверждением попали 10 – 15 % субсидиантов.

В апреле 2021 года глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что начиная с мая у украинцев будет 5 месяцев, чтобы подать новые заявления на получение жилищных субсидий. В сентябре этот срок подошел к концу. Кабмин пересмотрел критерии для их получения. Теперь не имеют права на субсидию те, кто имеет на депозитном счете более 100 тысяч гривен; покупает новый автомобиль со стоимостью более 50 тысяч гривен или покупает валюту на более 50 тысяч гривен единовременно. В то же время 15% украинцам таки придется повторно подать новый пакет документов. Подробнее об этом – по ссылке.