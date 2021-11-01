В Минсоцполитики назвали суммы субсидий в отопительный сезон

Средняя субсидия в отопительном сезоне 2021 – 2022 годов составит около 2 тысяч гривен. Рассчитывают, что ее смогут получить до 3 миллионов семей.

Сумма субсидии может составлять и 3 – 5 тысяч гривен. Все зависит от условий потребления, состава домохозяйства, уровня тарифов. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко.

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Сколько субсидий уже назначили

Сейчас субсидию назначили для более 2,5 миллиона семей. Автоматически назначили почти 2 миллионам.

Заявления от людей и дальше поступают. С начала отопительного периода их количество возросло. В прошлом отопительном сезоне субсидию на "коммуналку" получали около 3 миллионов домохозяйств. Ожидают, что в этом сезоне цифра будет такая же.

Сколько денег заложили в госбюджет для субсидий

Музыченко рассказал, что в Госбюджете 2021 года есть достаточно денег для выплаты субсидий в этом году. Более того – для проведения первых платежей в начале следующего года.

Чиновник напомнил, что Верховная Рада приняла изменения в госбюджет 2021 года, которыми увеличила финансирование субсидий в этом году на более 12 миллиардов гривен. Более 3 миллиардов направят на авансирование субсидий для выплаты в январе следующего года.

Кстати, в эти 12 миллиардов гривен учли увеличение на 50% объемов использования отдельных коммунальных услуг в регионах с красной зоной.