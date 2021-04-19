В Минсоцполитики назвали сумму покупки, за которую будут лишать субсидии
Кабинет Министров принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Теперь субсидий лишать людей, совершивших покупку на 50 тысяч гривен.
Источник:24 канал
Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал о нововведениях в эфире одного из телеканалов.
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Что сказал заместитель министра
Заместитель пояснил, что субсидии – это помощь для тех, кто не может оплачивать коммунальные услуги.
На сегодня установлено четкое правило, что когда осуществлена дорогостоящая покупка более чем на 50 тысяч гривен, то в таком случае субсидия назначаться не будет,
– сказал Виталий Музыченко.
К тому же вводят ограничения о наличии второго жилого помещения или второго транспортного средства.
"Например, имеем ситуацию, когда человек оформил субсидию и буквально через несколько недель почти на 1 миллион гривен покупает валюту. Субсидия – это адресная социальная помощь тем, кто не может, а не тем, кто не хочет платить за коммунальные услуги", – сказал Музыченко.
По словам заместителя министра, это поможет сократить количество людей, которые получали субсидию "на несколько процентов".
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