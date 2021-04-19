Кабинет Министров принял постановление, которым ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Теперь субсидий лишать людей, совершивших покупку на 50 тысяч гривен.

Заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко рассказал о нововведениях в эфире одного из телеканалов.

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Что сказал заместитель министра

Заместитель пояснил, что субсидии – это помощь для тех, кто не может оплачивать коммунальные услуги.

На сегодня установлено четкое правило, что когда осуществлена дорогостоящая покупка более чем на 50 тысяч гривен, то в таком случае субсидия назначаться не будет,

– сказал Виталий Музыченко.

К тому же вводят ограничения о наличии второго жилого помещения или второго транспортного средства.

"Например, имеем ситуацию, когда человек оформил субсидию и буквально через несколько недель почти на 1 миллион гривен покупает валюту. Субсидия – это адресная социальная помощь тем, кто не может, а не тем, кто не хочет платить за коммунальные услуги", – сказал Музыченко.

По словам заместителя министра, это поможет сократить количество людей, которые получали субсидию "на несколько процентов".

К теме! 14 апреля 2021 года правительство приняло постановление, которым ужесточило адресность предоставления жилищных субсидий. Теперь будут учитывать стоимостные покупки, банковские депозиты, покупку иностранной валюты, банковских металлов или пересечение границы.