Министерство социальной политики анонсировало изменения в декларации на получение жилищной субсидии. По новым правилам теперь нужно будет указывать депозиты и покупку валюты.

Документ с изменениями разместили для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Важно Сколько правительство потратило на финансирование субсидии в марте 2021 года

Декларацию планируют дополнить следующими пунктами:

Информация о приобретении безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии.

в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии. Сведения о наличии средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума.

Кроме того, нужно будет указать автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет. Сейчас же нужно указывать автомобиль старше 15 лет. Также остается в силе пункт по уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.

Заметим, что Кабинет Министров 14 апреля ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Проект постановления усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных денег.

Кто сейчас может получить субсидии: