Минсоцполитики изменило требования к заполнению декларации на субсидию
Министерство социальной политики анонсировало изменения в декларации на получение жилищной субсидии. По новым правилам теперь нужно будет указывать депозиты и покупку валюты.
Источник:Федерация профсоюзов Украины
Документ с изменениями разместили для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.
Важно Сколько правительство потратило на финансирование субсидии в марте 2021 года
Декларацию планируют дополнить следующими пунктами:
- Информация о приобретении безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тысяч гривен в течение 12 месяцев перед обращением за назначением жилищной субсидии.
- Сведения о наличии средств на депозитных счетах в размере, превышающем 25-кратный размер прожиточного минимума.
Кроме того, нужно будет указать автомобиль, с даты выпуска которого прошло менее 5 лет. Сейчас же нужно указывать автомобиль старше 15 лет. Также остается в силе пункт по уплате алиментов и отсутствии задолженности по ним.
Заметим, что Кабинет Министров 14 апреля ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий. Проект постановления усилил адресность предоставления жилищных субсидий для обеспечения государственной социальной поддержки населению и осуществления мероприятий эффективного и рационального использования бюджетных денег.
Кто сейчас может получить субсидии:
- Люди, проживающие в жилых домах (в частности, гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в сельской местности тоже).
- Люди, проживающие в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в сельской местности тоже).
- Многодетные, приемные семьи и детские дома семейного типа.
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